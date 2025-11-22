Български волейболист блести във Франция! Поведе тима си към върха

Националът на България по волейбол Венислав Антов продължава солидното си представяне от началото на сезона! Неговият Туркоа записа четвърта поредна победа, която го изстреля на върха във временното класиране със 17 точки - 6 успеха и 1 поражение. Антов и съотборниците му надделяха срещу Аячо с 3:0 (25:19, 25:21, 25:18) в двубой от седми кръг на Marmara Spike Ligue.

Силен мач за Венислав Антов

Родният диагонал изигра пореден силен мач и бе най-резултатен с 18 точки (1 блокада). Логично, той обявен за MVP. Ян Мартинес Франки и Симон Рьориг добавиха по 10 точки за успеха. За гостите от Аячо Дарил Бултор и Лукаш Араужо завършиха с по скромните 9 точки.

Antov élu ce soir ! Une prestation remarquable, une présence solide et un impact constant tout au long du match : ce... Posted by TLMVolley on Friday, November 21, 2025

След края на мача феновете на Туркоа поканиха българина да извърши обичайния си "ритуал" след победа – биенето на тъпана пред агитката. Това само доказва, че възпитаникът на школата на Левски се наложи бързо в редиците на френския отбор. Той има 116 точки от началото на сезона, което го нарежда на четвърто място по този показател.

Следващото предизвикателство пред Туркоа е сблъсъка за Купата на страната срещу Тур на 25 ноември. В следващия осми кръг от първенството пък тимът на Венислав Антов гостува на последния в подреждането Шомон. Срещата е следващата събота (29 ноември) от 20:00 часа българско време.

ОЩЕ: Браво! Български тим продължава напред в европейски турнир по волейбол