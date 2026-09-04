Джанлоренцо Бленджини: "Това е гордост, чака ни тежко първенство"

До началото на Европейското първенство по волейбол остават броени дни, а днес, на 4 септември, президентът на Българската федерация по волейбол Любо Ганев и кметът на София Васил Терзиев, дадоха старт на обратното броене до старта на Евроволей 2026. Първенството ще се проведе на българска земя, именно в столицата. Селекционерът на националния отбор по волейбол на България Джанлоренцо Бленджини говори пред медиите, като заяви, че е доволен от подготовката, която "лъвовете" са провели.

Джанлоренцо Бленджини: "Това ме радва"

Ето какво каза Джанлоренцо Бленджини: "В момента сме по-добре от миналата седмица, когато имахме някои проблеми. Всички състезатели са напреднали още в сравнение с миналата година. Имаме повече дълбочина в състава и това ме радва. След резултатите на Световното първенство, очакванията са доста по-големи. Това, че играем пред родна публика също има значение. Някои казват, че това е напрежение, но това е гордост.

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"Ще ни бъде доста трудно"

Чака ни тежко първенство. Групата ни е много тежка. Още на осминафиналите ще срещнем класен съперник. Ще ни бъде доста трудно, но нямаме търпение да започнем. В един дълъг турнир винаги е важно да имаме решения за различни ситуации и те да ни помогнат в един сгъстен ритъм от мачове. Всеки един двубой има значение, ще опитаме да вземем максимума. Във всяко състезание ще продължим да търсим максималното".

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