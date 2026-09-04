"Продължаваме промяната" поиска оставката на здравния министър

"Продължаваме промяната" поиска оставката на министъра на здравеопазването Катя Ивкова заради предложената от нея административна реформа в системата. От формацията обвиниха министъра в некомпетентност.

"Свърши времето за експерименти със здравето на българските граждани. Министър Ивкова не се справя и е редно да освободи поста си", заяви председателят на парламентарната група на ПП акад. Николай Денков в публикация във Facebook.

По думите му проведеното в четвъртък заседание на парламентарната комисия по здравеопазване за пореден път е показало, че здравният министър няма адекватни отговори на основните въпроси около предлаганите промени. Още: "Елементарно е само управлението Ви": Здравни експерти на нокти, че вътреболничните инфекции се борят "елементарно" - с калцуни

Според Денков обявената за "реформа" административна промяна всъщност представлява поредица от мерки със спорни цели и неубедителни аргументи за очакваните резултати.

"За какво се предлагат промените, гръмко наречени "реформи"? За спестяване на средства ли - колко, на каква цена за здравето на хората и струва ли си? Или за подобряване на здравето на българите - как по-точно ще стане това с тези промени? Аргументи няма, но за сметка на това се създават нови проблеми", коментира той.

От ПП посочват, че остават неясни рисковете и последиците от намерението регионалните здравни инспекции да бъдат заменени с регионални структури към Министерството на здравеопазването.

Денков постави под въпрос и ангажимента на министър Ивкова за увеличение на възнагражденията на младите лекари и медицинските сестри. Още: Доц. Ангел Кунчев с остра позиция след изявления на здравния министър

"Продължава да няма яснота как министър Ивкова ще изпълни ангажимента, който пое в началото на мандата си, за увеличение на заплатите на младите лекари и медицинските сестри. Иначе на думи заявките за справяне с кадровата криза са големи", посочи председателят на парламентарната група на ПП.

Той критикува и разминаването между заявените от Министерството на здравеопазването намерения за повече профилактика и превенция и заложеното в бюджета на НЗОК значително по-голямо финансиране за болнично лечение.

Денков изрази притеснения и от предложението да бъде премахнато изискването за висше образование за помощник-фармацевтите.

"Спокойни ли ще бъдете, ако хора със средно образование ви препоръчват лекарства в аптеката? Това ще стане, ако МЗ премахне изискването за висше образование на помощник-фармацевтите и го замени със средно-специално", заяви той. Още: Министърът на здравеопазването: Доц. Ангел Кунчев е имал втори трудов договор

Според Денков това са само част от проблемите, които поставят под въпрос предлаганите промени.

"България не може да си позволи некомпетентно ръководство на МЗ, което рискува да "довърши" и без това бедстващата здравна система - с всички последствия за пациенти и медици. И със сигурност заслужава по-добър здравен министър", се посочва в позицията на "Продължаваме промяната".