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Любо Ганев: "Това ще бъде най-голямото събитие в България, залата ще бъде пълна"

04 септември 2026, 14:38 часа 697 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Любо Ганев: "Това ще бъде най-голямото събитие в България, залата ще бъде пълна"

През септември 2026 г. България ще приеме едно от най-големите събития в света на волейбола. На 9 септември в София ще започне Европейското първенство по волейбол. Днес, на 4 септември, президентът на Българската федерация по волейбол Любо Ганев и кметът на София Васил Терзиев официално стартираха обратното време до началото на Евроволей 2026. Ганев говори пред медиите, като сподели, че за него това е най-голямото събитие за годината.

Любо Ганев: "Дано успеем да зарадваме с добра игра"

Ето какво каза Любо Ганев: "Това ще бъде най-голямото събитие в България. Вече имаме база за сравнение, но колоездачната обиколка на Италия беше само 3 дни, докато Европейското първенство в София е две седмици. България ще бъде волейбол, София ще бъде волейбол. Дано успеем да зарадваме с добра игра хилядите фенове в залата, пред телевизионните екрани и тези, които ще ни следват чрез медиите. Дано момчетата си оставят сърцето и душата на игрището и да са здрави. Ние знаехме с какво точно се захващаме.

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Любо Ганев

"Билетите за мача с Полша са отдавна разпродадени"

Имаше огромен интерес от страна на общините, партньорите и феновете. Залата ще бъде пълна във всички мачове на България, а дано двубоите ни са седем. Билетите за мача с Полша са отдавна разпродадени, за България - Украйна има още 100 билета, а за България - Португалия са останали още 5-6 места. Интересът е огромен и направихме нещо историческо чрез продажбата на билети в рамките на само 24 часа. Сигурен съм, че във всички срещи ще играем пред пълна зала, дано момчетата зарадват публиката".

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Европейско първенство по волейбол Любо Ганев
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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