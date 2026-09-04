"Главболгарстрой" в стратегическия диалог на форума в Алпбах

Снимка: (отляво надясно) Председателят на УС на Главболгарстрой Калин Пешов, Сабине Херличка - главен изпълнителен директор на Infineon Technologies, Йоанис Цакирис - вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка (EIB), Симеон Цомокос – основател и президент на Делфи икономически форум

Европейският форум "Алпбах" събира за 82-ри път представители на политиката, бизнеса и обществения живот от цял свят. Тази година в австрийския планински курорт се срещат над 4000 участници, за да обсъдят ключови въпроси, свързани с бъдещето на Европа и нейната роля в условията на бързо променящ се глобален ред. Сред участниците бе и българският строителен холдинг "Главболгарстрой".

Призив за по-тясно европейско сътрудничество и по-голяма стратегическа независимост отправи федералният президент на Австрия Александър Ван дер Белен при откриването на конферентната част на форума в Алпбах. В речта си пред делегатите и гостите той подчерта необходимостта Европа да укрепва своята независимост в условията на променяща се геополитическа среда, като открои сред основните приоритети сигурността и диверсификацията на енергийните доставки, развитието на европейските отбранителни способности и укрепването на критичната инфраструктура.

Сред официалните гости на форума бяха кралят на Белгия Филип, федералният президент на Германия Франк-Валтер Щайнмайер и федералният президент на Швейцария Ги Пармелин.

В дискусията, посветена на енергийния суверенитет, трансграничната свързаност и енергийния преход в Европа, участва председателят на Управителния съвет на "Главболгарстрой" Калин Пешов. Сред акцентите в разговора бяха развитието на критичната инфраструктура, регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа и предизвикателствата пред осигуряването на достъпна и сигурна енергия в променящия се геополитически контекст.

Пешов подчерта, че енергийният преход изисква не само увеличаване на производствения капацитет, но и навременно развитие на инфраструктурата, необходима за неговото обезпечаване. По думите му новите енергийни мощности и съпътстващата инфраструктура трябва да се развиват паралелно, за да се гарантират надеждността на системата и възможностите за посрещане на бъдещото потребление. Той акцентира и върху регионалната свързаност като ключов фактор за по-ефективното използване на енергийните ресурси и за реализацията на стратегически проекти в Югоизточна Европа, като Вертикалния Газов Коридор. Последният е в процес на скоростно изпълнение на българска територия, като "Главболгарстрой" се ангажира изцяло да финализира строителните дейности в рамките на следващите няколко седмици.

Сред възможностите за гарантиране на надеждни енергийни доставки Пешов посочи и развитието на ядрената енергетика - както чрез конвенционални реактори с голям капацитет, така и чрез технологията на малките модулни реактори (SMR).

По време на дебата, заедно с вицепрезидента на Европейската инвестиционна банка (EIB) Йоанис Цакирис, беше обсъдена ролята на публично-частните партньорства за привличане на инвестиции и реализация на инфраструктурни проекти. По думите на Цакирис, наред с публичното финансиране Гърция все по-успешно използва механизми за привличане на частен капитал към проекти в областта на енергийната и транспортната инфраструктура.

В тази връзка, Председателят на Управителния съвет на "Главболгарстрой" подчерта, че частният сектор има водеща роля в реализацията на сложни инфраструктурни проекти, а публично-частните партньорства могат да допринесат за по-бързото изпълнение на стратегически инициативи. Пешов отбеляза положително и заявените от българското правителство приоритети, свързани с развитието на инфраструктурната свързаност и реализацията на ключови проекти чрез сътрудничество между публичния и частния сектор.