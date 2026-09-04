Времето на Станка Златева изтича! Съдът взе решение, с което разклати президентския ѝ пост

Трусовете в Българската федерация по борба продължават. Както е известно, през последната година се разяриха редица скандали в един от най-успешните родни спортове. Всичко започна с назначаването на Станка Златева начело на централата. Впоследствие тя предизвика сериозно напрежение с методите и решенията си в ролята си на председател. Редица клубове се обявиха против ръководството на родната легенда и изглежда, че съвсем скоро недоволството им може да приключи.

Съдът обяви дата за извънредно Общо събрание на БФ Борба

По последна информация Софийският апелативен съд постанови окончателно решение за свикване на извънредно Общо събрание на Българската федерация по борба. Това идва в отговор на подписката, подадена от недоволните от управлението на Станка Златева клубове. Конгресът е насрочен за 17 октомври 2026 година от 10:30 часа в зала "Аула Максима" на Националната спортна академия, където ще се гласува освобождаването на настоящия Управителен съвет и председателя на федерацията, избор на негов наследник както и приемането на нов устав.

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Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. По този начин възможността Станка Златева да бъде сменена става все по-голяма. Съдът приема, че искането за свикване на събранието е направено от клубове, представляващи повече от една трета от членовете на федерацията. Нотариалната покана е била връчена на 11 юни на регистрирания адрес на БФ Борба, като е получена от генералния секретар Белчо Горанов.

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