Сериозен проблем в националния отбор на България дни преди старта на Европейското в София

Сериозен проблем разтърси българския национален отбор по волейбол дни преди старта на Европейското първенство. Тази година шампионатът на Стария континент ще се проведе в няколко града, включително и София, България, от 9 до 22 септември. "Лъвовете" са вдъхновени от успеха си през миналата година, когато спечелиха сребърните медали от Световното първенство във Филипините. Сега те мечтаят за триумф с европейската титла пред родна публика.

Отмениха две от контролите на България заради вирус

От няколко седмица родните национали се подготвят за участието си на ЕвроВолей 2026. От българския щаб бяха уредили четири контролни срещи - две с Чехия и две със Сърбия. "Лъвовете" изиграха двубоите си с Чехия, като записаха победа с 3:1 в първия и поражение с 1:3 във втория. Сега за отбора на Джанлоренцо Бленджини предстояха мачовете със западната ни съседка на 1 и 2 септември в София. Те обаче няма да се състоят. Новината бе съобщена от Сръбската федерация по волейбол.

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Ето каква е причината за това решение:

От изявлението стана ясно, че причината за отмяната на двата мача е вирус в редиците на България, който е засегнал четирима от основните играчи. От западната ни съседка не искат да рискуват също да се разболеят дни преди старта на шампионата. Ето какво написаха от сръбския щаб: "Двубоите бяха насрочени за 1 и 2 септември в София. Българската федерация по волейбол обаче е информирала сръбската страна, че срещите няма да се състоят поради вирус в редиците на българския отбор. Четирима основни играчи на "лъвовете" са се разболели и тъй като България е един от домакините на шампионата, щабът не е пожелал да поема излишни рискове."

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