Бленджини искал да върне легенда на България в националния отбор

Едно от най-големите имена в българския волейбол разкри, че е получил покана от настоящия селекционер Джанлоренцо Бленджини да се завърне в националния отбор. Става въпрос за бившия национал Теодор Салпаров, който сложи край на международната си кариера през 2023 година. Две години по-късно България завоюва сребърните медали на Световното първенство във Филипините с най-младия състав на шампионата.

Бленджини искал Салпаров да продължи да играе за България

Малко след като Салпаров се оттегли от националния отбор, Българската федерация по волейбол назначи Джанлоренцо Бленджини начело. Още тогава той отправил покана към волейболиста да промени решението си. Той обаче отказал, тъй като е решил да направи път на новото поколение. Сега 44-годишният волейболист разкри възхищението си от огромния потенциал на настоящия отбор и говори за предстоящото Европейско първенство през септември.

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"Не трябва да се сравняват генерациите. Сега в отбора има страхотен колектив. Вижда се, че нямат пререкания на полето, за разлика от нас. Сега не искам да влизам в подробности точно за това. Потенциалът на този тим е виден. Бленджини дори искаше да се завърна, но в този състав има явления и феномени. Дано да достигнат за финалната четворка в турнира. Трябва им постоянство и дисциплина в работата, за да извървят пътя", заяви Салпаров пред медиите.

Салпаров отбеляза, че България не трябва да подценява съперниците си на предстоящия шампионат на Стария континент. Страната ни е в група "В" в София, където ще срещне Република Северна Македония, Израел, Португалия, Полша и Украйна. Той каза: "Младите момчета имат много голям потенциал. Пожелавам им в първия мач да не подценяват противника и да грабнат публиката, която е доста взискателна. Има 5-6 тима, който са по-добри, но нашият състав до момента надскочи своето развитие с 3-4 години чрез второто място на Световното първенство. Хубавото е, че този състав има да играе заедно още много години, докато другите сменят своите поколения. Винаги може да победиш по-добър съперник, но и да загубих от по-слаб опонент. Трябва постоянство, когато дойде важният мач."

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