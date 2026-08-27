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България се препъна във втория си мач преди Европейското първенство по волейбол

27 август 2026, 20:30 часа 649 прочитания 0 коментара
Снимка: Bulgarian Volleyball Federation
България се препъна във втория си мач преди Европейското първенство по волейбол

Българският национален отбор по волейбол допусна поражение във втората си контролна среща преди Европейското първенство. "Лъвовете" отстъпиха на Чехия с 1:3 гейма (20:25, 25:20, 23:25, 15:25) във втория приятелски мач помежду им. Двубоят се изигра при затворени врати в зала "Арена СамЕлион" в Самоков. Преди няколко дни България надделя с 3:1 в първата среща. Това е част от подготовката за шампионата на Стария континент, който ще се проведе между 9 и 22 септември в София.

Загуба за България във втората контрола с Чехия

Селекционерът на България Джанлоренцо Бленджини започна мача със следния състав: Симеон Николов, Венислав Антов, Александър Николов, Алекс Грозданов, Преслав Петков и Жасмин Величков като либеро. Впоследствие в игра се появиха всички останали национали с изключение на Илия Петков. Голямата звезда на "лъвовете" Александър Николов отново бе над всички. Той бе сред най-резултатните за отбора ни със своите 16 точки, 1 блок, 48% ефективност в атака и 41% позитивно посрещане - +4. Капитанът Алекс Грозданов също се отличи с 4 блока и 71% ефективност в атака - +12, като и 16 точки.

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Национален отбор по волейбол на България

За тима на Чехия резервата Патрик Индра (1 блок, 1 ас и 67% ефективност в атака - +14) и Лукаш Вашина (54% ефективност в атака и 61% позитивно посрещане - +11) реализираха 16 и 15 точки, съобщиха колегите от Sportal.bg. За България предстоят още две контроли преди старта на ЕвроВолей 2026 - срещу Сърбия на 1 и 2 септември (вторник и сряда) в "Арена София".

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Национален отбор по волейбол
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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