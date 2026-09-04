Air China превзема Балканите: Ще лети през две държави - ето кои са те

Първият самолет на националния китайски превозвач Air China кацна днес на летище Загреб по новата линия Загреб-Букурещ-Пекин, която ще се изпълнява три пъти седмично през цялата година, беше подчертано на тържественото посрещане на полета, предаде хърватската медия "Индекс". Air China ще изпълнява полети от Загреб до Пекин през Букурещ през зимата и това е първото пристигане на тази авиокомпания в Хърватия, в резултат на сътрудничеството с Международно летище Загреб (ZIA), което, подобно на Хърватия, по този начин изгражда силна връзка с Китай, заяви Никола Дютийол, член на борда на ZIA, при приветствието си за полета.

14-часов полет с прекачване в Букурещ

Полетът продължава около 14 часа, с „почивка“ от около три часа в Букурещ за гориво и проверка на пътниците.

С първия полет до Загреб днес са пристигнали 120 пътници, докато самолетът Airbus 330 има капацитет от около 240 пътници.

Полетът беше посрещнат от шестима журналисти от Китай, както и представители на туристическите съвети на Загреб, Загребската жупания и Велика Горица, както и държавният секретар в Министерството на туризма и спорта Моника Удовичич и Министерството на морето, транспорта и инфраструктурата Томислав Михотич, директорът на Хърватския туристически съвет (HTZ) Кристиян Станичич и други гости.

Освен че приветства екипажа и пътниците на новия полет, Дютилеул подчерта и значението на сътрудничеството с Air China за експлоатацията на летище Франьо Туджман в Загреб.

Загреб - международна врата към Югоизточна Европа

„Стартирането на този маршрут разширява нашата международна мрежа и осигурява нова връзка между Хърватия и един от най-динамичните пазари, Китай, като допълнително засилва ролята на Загреб като международна врата към Югоизточна Европа. Подобно постижение не би било възможно без ангажимента и сътрудничеството на много партньори, от Air China и посолството на Китайската народна република в Република Хърватия, хърватското правителство, министерствата на туризма и спорта и на морето, транспорта и инфраструктурата, до Агенцията за гражданско въздухоплаване, туристически партньори и други“, каза Дютилеул.

Той заяви също, че летище Загреб е имало над 4,7 милиона пътници миналата година и че са уверени, че този нов маршрут ще разшири възможностите за пътуване, а пристанището е подготвило допълнителна информация и табели на китайски език в целия терминал за китайските пътници.ОЩЕ: Китай превърна стотици самолети в дронове и ги насочи към Тайван (СНИМКИ)