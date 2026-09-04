Словакия разчита на България за газ: Ще си помагаме за ядрените реактори от "Уестингхаус" (ВИДЕО)

"Доставките на газ от българските фирми за Словакия са важни. Нашите оператори в тази област трябва да работят още по-интензивно", заяви словашкият премиер Роберт Фицо след срещата си с българския премиер Румен Радев в София. Словашкият премиер прогнозира обаче огромен проблем с петрола. "Ще го купуваме на такива цени, каквито досега не сме плащали. За това се слагат очила на неразбиране", каза още Фицо. Двамата са обсъдили въпроси свързани с ядрената енергетика и отбранителната промишленост.

България и Словакия в сътрудничество в ядрената енергетика

"Когато става въпрос за строенето за нови ядрени реактори, отиваме да работим заедно. Работим с един и същи партньор, това е партньор, кото произхожда от Америка", отчете Фицо.

"Току-що с министър-председателя Фицо се договорихме най-близко време нашите министри на енергетиката да направят среща, за да установим съвместна комисия, която да работи за споделяне на опит и научна експертиза по важния за нас проект за двете страни в ядрената енергетика. И двете държави сме в преговори с" Уестингаус" за инсталиране на два реактора AP100", обясни Радев.

По думите му България е направила много и продължава да прави за по-голяма енергийна свързаност. "В това отношение ние сме готови да работим с нашите партньори и съюзници за гарантиране на доставките за енергия и тяхната диверсификация.

Премиерът на България заяви, че двете страни имат опит и традиции в отбранителната промишленост, развиват я интензивно и са едни от големите производители в Европа на отбранителни продукти и боеприпаси. "Това е другата обща област, в която сме готови да споделяме опит", добави още Радев. ОЩЕ: Премиерът обсъди с "Уестингхаус" проекта за изграждане на 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй"

Правото на вето в ЕС

По време на брифинга беше коментирана и темата за правото на вето на страните-членки на ЕС по отношение на въпроса за миграция, финанси и разширяването на съюза. Словашкият премиер Роберт Фицо е информирал Радев, че за страната му е червена линия ограничаване на правото на вето. "Не мога да си представя, че ще отидем до Брюксел, в която ще получават заповеди. Това не е визия за ЕС. Правото на вето е правото, което гарантира, че съюзът е жизненоспособен, че може да приема важни компромиси", завяи Фицо след среща с Радев. ОЩЕ: Държавите да нямат право на вето за външната политика: 11 членки на ЕС искат край на шантажа