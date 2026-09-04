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"ДПС-Ново начало" се регистрира за президентските избори, но пази в тайна кандидата си

04 септември 2026, 14:50 часа 395 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"ДПС-Ново начало" се регистрира за президентските избори, но пази в тайна кандидата си

"ДПС-Ново начало" ще участва в предстоящите президентски избори. Представители на партията на Делян Пеевски днес внесоха документи в Централната избирателна комисия (ЦИК) за регистрация за участие във вота.

От "ДПС-Ново начало" засега не разкриват кого възнамеряват да издигнат за президент. От партията посочват, че регистрацията за изборите е традиция, която следват от приемането на действащата Конституция през 1991 г.

"От приемането на Конституцията на Република България през 1991-ва година, досега "ДПС-Ново начало" винаги се е регистрирала за участие в президентските избори, като признание и оценка за важността и значението на президентската институция", посочват от партията. Още: Вълчев си пази мястото в БТА: Само неплатен отпуск за кандидата за вицепрезидент, но не и оставка (СНИМКИ)

На последните президентски избори през 2021 г. "ДПС-Ново начало" издигна тогавашния си председател Мустафа Карадайъ за президент, а за вицепрезидент - евродепутата Искра Михайлова. Двамата получиха 309 681 гласа, или 11,57%, което им осигури третото място на първия тур.

През 2023 г. Карадайъ подаде оставка като председател на "ДПС-Ново начало", а начело на партията застанаха Делян Пеевски и Джевдет Чакъров. Михайлова междувременно стана заместник-председател на движението. Още: И физик ще е кандидат за президент, вицепрезидентът му е бизнесмен, лежал в затвора

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На президентските избори през 2016 г. "ДПС-Ново начало" подкрепи кандидатурата на бившия премиер Пламен Орешарски за президент и на бившия транспортен министър Данаил Папазов за вицепрезидент. Двамата бяха издигнати от инициативен комитет и получиха 253 726 гласа, като останаха пети на първия тур.

С регистрацията на "ДПС-Ново начало" ГЕРБ остава единствената парламентарно представена формация, която все още не е потвърдила официално участие в президентския вот.

"Прогресивна България" вече застана зад кандидатурата на настоящия държавен глава Илияна Йотова. "Продължаваме промяната" и "Демократична България" заявиха подкрепа за бившия служебен премиер Андрей Гюров, а "Възраждане" се очаква да издигне собствен кандидат. Още: "Българите се водят по внушения, но здравият разум ще победи": Румяна Бъчварова прогнозира победа за Андрей Гюров

Липсата на решение в ГЕРБ вече предизвиква вътрешни спорове в партията около въпроса дали формацията да излъчи свой кандидат за президент.

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Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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