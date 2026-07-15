Кой има имен ден днес, 15 юли 2026 г. Честито!

На 15 юли 2026 г. имен ден отбелязват всички, които носят името Влада, Владена, Владилен, Владилена, Владимер, Владимир, Владимира, Влад, Владо, Влада, Влайко, Владимира, Господин и производните им. Владимир е първият, който тръгнал по пътя на Кръста заедно с целия си народ. Езичникът Владимир, син на човека, наричан "дивия глиган", трябва да поеме напълно нов, неведом за тогавашните руси път. Човекът, който никога не си отказвал никое земно удоволствие, който стигал до необуздана кръвожадност, грабеж, отмъстителност, трябвало да умре и да се роди отново според словото на Христа: "Който загуби душата си заради Мене, ще я запази."

Църковен празник на 14 юли: Поличбата, която вещае голямо щастие

Пожелания

Този ден е твой! Само за теб! Нека бъде празник на любовта, приятелството, светлината и сбъднатите мечти! Празнувай до зори и нека споменът за това вълшебство те топли през всичките ти дни!

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Бъди здрав, щастлив, усмихнат, устремен и признат от хората, на които държиш! Нека в този ден всяко пожелание към теб се изпълни с цялата си сила на добрината и любовта!

Имени дни 2026 г.

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Нека твоят имен ден се превърне в истински празник на любовта, приятелството, взаимността, честните отношения и радостта! Обичай и бъди обичана!

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Честит имен ден! Бъди себе си, бъди влюбена, бъди уверена, че най-добро за теб предстои, защото това наистина е точно така! Весело празнуване!

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Ти си повече от това, което мислиш, че си! Нека твоят имен ден бъде началото на пътя на твоя успех, благоденствие и просперитет!

Имени дни през юли 2026 г.

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