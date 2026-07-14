Класиране на България във волейболната Лига на нациите 2026: "Лъвовете" са гладни за трета поредна победа

След като волейболната Лига на нациите през 2020 г. беше отменена заради пандемията от Covid-19, България записа 4 много лоши класирания. 2021, 2022, 2023 и 2024 г. са лесни за забравяне от волейболна гледна точка, тъй като завършвахме или на 15-о, или на 14-то място в Лигата на нациите. Но след това нещо се промени. Започнаха силните години на сегашното ни волейболно поколение, което стигна финала на Световното първенство през 2025 г. Сега България е на път да се класира в заветния топ 8 на волейболната Лига на наците 2026, а в тази статия можете да следите актуалното класиране на "лъвовете".

Последните години не бяха добри за България

Последните години за България във волейболната Лига на нациите не бяха изобщо добри. През 2021 г. завършихме на 15-о, от възможни 16 места, със 7 точки от 15 мача и само 2 победи. През 2022 г. бяхме 14-и с 9 точки от 12 мача, отново с 2 победи. През 2023 г. завършихме 15-и след 8 точки от 12 мача, отнво със само 2 победи. 2024 г. не беше по-добра, като тогава бяхме 14-и, с 8 точки от 12 мача и 3 победи. Лекият възход дойде през 2025 г., когато завършихме на 10-о място със 17 точки от 12 мача и 6 победи.

Класиране на България във волейболната Лига на наците 2026

Но през 2026 г. обърнахме играта. Към момента, България е на 8-мо място, след 5 победи от 8 мача и 14 точки. Тази година завършване в топ 7 дава право на участие в 1/4-финалната фаза, тъй като Китай вече има гарантирано такова. А утре, на 15-и юли, България се изправя срещу Полша в първия си мач от третата седмица на волейболната Лига на нациите 2026. "Лъвовете" влизат в срещата на гърба на две поредни победи - с 3:2 срещу Канада и с 3:1 срещу Украйна.

Ето и класирането на България във волейболната Лига на нациите 2026:

Япония - 8 победи, 20 точки, 24:11 САЩ - 6 победи, 2 загуби, 19 точки, 22:10 Полша - 6 победи, 2 загуби, 17 точки, 22:14 Словения - 6 победи, 2 загуби, 14 точки, 20:15 Украйна - 5 победи, 3 загуби, 16 точки, 18:12 Италия - 5 победи, 3 загуби, 16 точки, 19:14 Турция - 5 победи, 3 загуби, 14 точки, 18:13 България - 5 победи, 3 загуби, 14 точки, 18:15 Бразилия - 5 победи, 3 загуби, 13 точки, 17:15 Германия - 4 победи, 4 загуби, 12 точки, 16:17 Сърбия - 4 победи, 4 загуби, 12 точки, 14:15 Франция - 4 победи, 4 загуби, 10 точки, 16:18 Белгия - 3 победи, 5 загуби, 9 точки, 14:19 Иран - 2 победи, 6 загуби, 9 точки, 13:19 Аржентина - 1 победа, 7 загуби, 7 точки, 13:20 Канада - 1 победа, 7 загуби, 8 точки, 15:22 Китай - 1 победа, 7 загуби, 4 точки, 9:21 Куба - 8 загуби, 2 точки, 6:24