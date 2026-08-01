Кметът на Безмер иска КПП-та около населеното място

24 часа след кацането на първите два самолета в авиобаза „Безмер“ кметът иска КПП-та около населеното място. След разговор със службите местните жители трябва да са по-бдителни. Хората в Безмер трябва да следят за непознати и съмнителни лица и леки автомобили, както и да подават сигнали. Второ денонощие на военното летище в Безмер са два от осемте американски самолета.

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Екип на Военна полиция е между селото и базата, като е забранено да се снима дори порталът на авиобазата. Кметът е предупреден от службите за повишено внимание към външни и приходящи лица. „От ДАНС, от Военна полиция, от районното направиха среща с мен, предупредиха ни да наблюдаваме за чужди граждани. Евентуално, ако усетим присъствие ненормално, да ги предупредим. Най-вече за чужди граждани или изоставен багаж. Опасенията са евентуално да не се стигне до терористичен акт, който да събуди населението и да предизвика смут в цялата държава“, казва пред bTV Росен Русев, кмет на село Безмер.

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За повече сигурност той иска от властта КПП-та към селото. „Няма да е лошо във времето, в което са чуждите самолети тук, да бъдат засилени мерките за сигурност малко повече, като на входовете на селото да се проверяват какви хора преминават“, каза Росен Русев. Към момента в селото не се обсъжда нов протест.

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