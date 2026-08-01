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Прогноза за времето - 2 август 2026 г. (неделя)

01 август 2026, 20:15 часа 632 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Прогноза за времето - 2 август 2026 г. (неделя)

През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, след обяд и горещо. Ще духа слаб, в източните райони - до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 32° и 37°, в София - около 32°.

Атмосферното налягане ще остане по-високо от средното за месеца, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Слънчево в планините

В планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра – около 19°.

Приятно по морето

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 28°-30°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: НИМХ

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прогноза за времето
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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