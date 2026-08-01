Най-важните новини за деня: 1 август 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 1 август 2026 г.

И ОМБУДСМАНЪТ АТАКУВА БЮДЖЕТ 2026 В КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД

Омбудсманът Велислава Делчева обяви, че ще сезира Конституционния съд с искане за обявяване на противоконституционност на текстовете в бюджета за 2026 г. Това обяви тя пред Нова телевизия, като акцентира върху промените за изчисляване на минималната работна заплата и трудовия стаж. Това ще се случи до края на другата седмица. Още: ГЕРБ и "Продължаваме промяната" отделно атакуваха бюджета в Конституционния съд

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ НА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ: НОВАТА ЦИК ЗАПОЧВА РАБОТА

Секциите с над 300 души са около 9400 и в тях се предвижда машинно гласуване. Чисто откъм технологията няма изненади за предстоящите президентски избори. Това заяви говорителят на ЦИК Стоянка Балова пред БНТ. Има създадена работна група по машинното гласуване, за да може всичките над 12 000 машини да бъдат вкарани в експлоатация за президентските избори. Още: "Колкото по-малки са секциите, толкова по-големи са проблемите": Общественият съвет на ЦИК иска машинно гласуване именно в селата

ОТИВА ЛИ СИ БСП ОТ "ПОЗИТАНО" 20: ОТГОВОРЪТ ОТ КРУМ ЗАРКОВ С ЛЪЧ СВЕТЛИНА В ТУНЕЛА

Сградата на "Позитано" 20 е държавен имот, който се управлява от областния управител. БСП не е безвъзмездно в нея, плащаме наем и още септември месец в дух на взаимно уважение, да намерим решение, така че адресът на БСП да продължи да бъде на "Позитано" 20. Министърът не е този, който знае всички подробности в едно досие. Това заяви лидерът на БСП Крум Зарков пред bTV. Още: Шишков: БСП със сигурност трябва да напусне "Позитано" (ВИДЕО)

В ПИСМО: 22 СТРАНИ, СРЕД КОИТО И БЪЛГАРИЯ, ПОИСКАХА СПЕШНИ МЕРКИ СРЕЩУ НЕЛЕГАЛНИТЕ МИГРАНТИ

22-ма европейски лидери настояват за решителен отговор на мигрантските нахлувания на Стария континент. Документът, под който стои и подписът на българския премиер Румен Радев, е иницииран от Италия и Дания и е изпратен до председателя на Европейския съвет Антонио Коста, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и настоящия председател на Съвета на Европейския съюз Микеал Мартин, става ясно от съобщение, публикувано на официалния сайт на италианското правителство.

ВЕДНАГА ДА РАЗМИСЛИТЕ ЗА АМЕРИКАНСКИТЕ САМОЛЕТИ, ИНАЧЕ ЩЕ ИМА ПОСЛЕДСТВИЯ: ЗАПЛАШИТЕЛНО ПОСЛАНИЕ ОТ ИРАН

В телефонен разговор с българския външен министър д-р Велислава Петрова-Чамова, иранският външен министър д-р Абас Арагчи е обяснил последните развития в региона, продължаващата американска агресия срещу Иран и действията на Вашингтон, които изострят напрежението в Западна Азия. Това предаде иранската новинарска агенция ИРНА, която най-точно отразява позициите на всяко управляващо към даден момент иранско правителство.

ВТОРА БРУТАЛНА РУСКА АТАКА С БАЛИСТИЧНИ РАКЕТИ СРЕЩУ УКРАЙНА ЗА 48 ЧАСА, ДЕСЕТКИ ЖЕРТВИ И РАНЕНИ В КИЕВ (ВИДЕО)

Дим запълни небето над Киев, след като през нощта на 1 август множество експлозии разтърсиха града, нанасяйки щети на жилищни сгради. Причината - Русия предприе нова смъртоносна атака с балистични ракети. Според данните на властите към момента при удара са загинали най-малко 9 души, а други 30 са ранени, сред които четири деца. Служителите на спешните служби са спасили общо 105 души, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации (ДСНС).

"АКО БЯХ ТРЪМП, ЩЯХ ДА УБИЯ ПУТИН": ПРИЗИВ ОТ ВЛИЯТЕЛЕН ГЛАС В САЩ. ВАШИНГТОН И КИЕВ С НОВА ИГРА НА "КАРТИ" - ЗА PATRIOT И STARLINK (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украйна печели ли в момента? "Не губи" - това е отговорът на Володимир Зеленски на въпрос за реалната ситуация на бойното поле, даден от украинския президент в интервю за Брет Байер от американската телевизия Fox News. „Важното е, че Русия вече не държи инициативата. Ние не губим, а те не печелят“, смята той. А след това цитира мрачни числа за руската армия - общи военни загуби от 1,6 милиона души, от които 700 000 загинали на фронта в Украйна по време на пълномащабната война, подпалена от диктатора Владимир Путин през февруари 2022 г.

ПОДЧИНЕНИЕ НА ДОНБАС С ПРЕВЗЕМАНЕ НА СЛАВЯНСК И КРАМАТОРСК: ДОКЪДЕ СТИГНА АРМИЯТА НА ПУТИН

Пълното превземане на цялата Донецка област, което в медиите е описвано в по-широк смисъл като превземане на Донбас, е основна минимална цел, която руският диктатор Владимир Путин постави на армията си в Украйна. Вече многократно имаше материали и анализи, че руското военно командване е казало на Путин, че това може да стане до края на 2026 година. Обратно, украински и западни военни експерти редовно дават оценки, че това е невъзможно за толкова кратко време.

АНАЛИЗ: РУСИЯ И УКРАЙНА ВЪРВЯТ КЪМ МАКСИМАЛНА ЕСКАЛАЦИЯ, А ТОВА Е ОПАСНО ЗА ЦЕЛИЯ СВЯТ

Руско-украинската война набира скорост и навлиза във фаза на максимална ескалация. Последиците от тази ескалация ще бъдат усетени дори от страни, които се опитват да запазят неутралитет, пише немското издание ZEIT. Както отбелязва авторът, ескалацията се засили особено през юли, когато двете страни значително засилиха взаимните атаки срещу пристанища и граждански кораби. Изданието изброява най-значимите удари, по време на които руснаците удариха няколко чуждестранни кораба близо до Одеса, убивайки чуждестранни моряци.