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Безпрецедентен успех за България! "Лъвовете" се класираха на Европейско по бейзбол

01 август 2026, 20:19 часа 644 прочитания 0 коментара
Снимка: Фейсбук страница на Община Благоевград
Безпрецедентен успех за България! "Лъвовете" се класираха на Европейско по бейзбол

Мъжкият национален отбор на България по бейзбол постигна невероятен успех! Четири десетилетия след съвременното навлизане на спорта в страната ни "лъвовете" се пребориха за участие на първото си Европейско първенство. Селекцията ни спечели квалификационния турнир в група Б, на който беше домакин в Благоевград, и заслужи място сред 16-е финалисти. Шампионатът на Стария континент ще се проведе през 2027 година в германския град Регенсбург.

България ще играе на Европейското по бейзбол през 2027 година

Българският отбор надигра категорично с 13:7 състава на Словения, въпреки че първоначално изостанаха с 0:3 в първата част.  Тимът ни беше поведен от питчера Евгений Черноземски, който смени стартера Панайот Жълтов още след първия аут и затвори мача от възвишението, изработвайки 8 ининга и 2/3 със 7 страйкаута, 4 бази за боли, 6 хита и 4 точки. Черноземски се открои и в нападение, батирайки 2 от 5 с 5 RBI, включително голям шлем - хоумрън при пълни бази на 2 аута във 2-рия ининг. С по 2 RBI допринесоха Димитър Насъпов, Николай Каращранов и Майкъл Чавдаров, а по една точка за историческата победа вкараха Панайот Жълтов и влезлият като резерва Теодор Димитров. Срещата се изигра на стадион "Портър Фийлд" в парка "Бачиново". 

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Национален отбор по бейзбол

Играещ мениджър и главен треньор беше Стефан Бешков, а Димитър Насъпов и Ясен Неделчев му помагаха. По пътя си към финала "лъвовете" не допуснаха нито една загуба, побеждавайки последователно Сърбия с 10:5, Словения с 6:3, Финландия с 10:8 и Румъния с 22:7 в 6-инингов нокаут - единствения преждевременно приключил мач през цялата седмица в 5-странния турнир.

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С класирането си за финалите България се превърна в 23-тата различна държава, която ще участва на Европейското първенство по бейзбол в 73-годишната му история. Останалите страни в топ 16 за турнира в Регенсбург 2027 са защитаващият титлата си Нидерландия, Италия, Чехия, Испания, Германия, Великобритания, Израел, Хърватия, Австрия, Швеция, Швейцария, Франция, Белгия, Гърция и другият квалификант Словакия.

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Бейзбол
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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