Безпрецедентен успех за България! "Лъвовете" се класираха на Европейско по бейзбол

Мъжкият национален отбор на България по бейзбол постигна невероятен успех! Четири десетилетия след съвременното навлизане на спорта в страната ни "лъвовете" се пребориха за участие на първото си Европейско първенство. Селекцията ни спечели квалификационния турнир в група Б, на който беше домакин в Благоевград, и заслужи място сред 16-е финалисти. Шампионатът на Стария континент ще се проведе през 2027 година в германския град Регенсбург.

България ще играе на Европейското по бейзбол през 2027 година

Българският отбор надигра категорично с 13:7 състава на Словения, въпреки че първоначално изостанаха с 0:3 в първата част. Тимът ни беше поведен от питчера Евгений Черноземски, който смени стартера Панайот Жълтов още след първия аут и затвори мача от възвишението, изработвайки 8 ининга и 2/3 със 7 страйкаута, 4 бази за боли, 6 хита и 4 точки. Черноземски се открои и в нападение, батирайки 2 от 5 с 5 RBI, включително голям шлем - хоумрън при пълни бази на 2 аута във 2-рия ининг. С по 2 RBI допринесоха Димитър Насъпов, Николай Каращранов и Майкъл Чавдаров, а по една точка за историческата победа вкараха Панайот Жълтов и влезлият като резерва Теодор Димитров. Срещата се изигра на стадион "Портър Фийлд" в парка "Бачиново".

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Играещ мениджър и главен треньор беше Стефан Бешков, а Димитър Насъпов и Ясен Неделчев му помагаха. По пътя си към финала "лъвовете" не допуснаха нито една загуба, побеждавайки последователно Сърбия с 10:5, Словения с 6:3, Финландия с 10:8 и Румъния с 22:7 в 6-инингов нокаут - единствения преждевременно приключил мач през цялата седмица в 5-странния турнир.

С класирането си за финалите България се превърна в 23-тата различна държава, която ще участва на Европейското първенство по бейзбол в 73-годишната му история. Останалите страни в топ 16 за турнира в Регенсбург 2027 са защитаващият титлата си Нидерландия, Италия, Чехия, Испания, Германия, Великобритания, Израел, Хърватия, Австрия, Швеция, Швейцария, Франция, Белгия, Гърция и другият квалификант Словакия.

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