30 септември 2025, 11:09 часа 232 прочитания 0 коментара
Мони Николов: Не очаквахме да вземем медал, но сега искаме да спечелим златото заради цяла България!

Волейболният национал Симеон Николов заяви, че всички в българския отбор по волейбол, спечелил сребро на Световното първенство за мъже, са изключително развълнувани. Националите по волейбол бяха посрещнати на родна земя тази сутрин, а на летището Николов призна, че не са очаквали толкова рано да спечелят медал от голям форум. Сега обаче вече мечтаят за това да спечелят и златни медали заради цяла България и безрезервната подкрепа, която са получили от сънародниците си.

Първите думи на Симеон Николов на родна земя

"Благодаря за посрещане, чувстваме се уникално. Супер развълнувани сме и даже повече не знаем как да контролираме цялата тази емоция. Очакваме следобед да видим хората. Факт е, че много емоция държахме по време на мачовете и сега е време да разпуснем. Сърцата туптят, пълни с емоции и ето, че сега тази емоция се реализира. И това е учене – да знаеш как се печели", коментира Николов на летище "Васил Левски" в София след пристигането на националния тим на България на родна земя.

Симеон Николов

"Не съм си представял, че някога ще летя с този самолет, че ще имам медал от Световно първенство на този етап от кариерата ми. Много работа свършихме. Категорично не очаквахме да спечелим медал толкова рано в този олимпийски цикъл. Ние сме много млад отбор. Развълнуван съм да покажем на цяла България, че можем да спечелим и злато. Няма да спираме до тук. Искаме още такива събирания и хората да ни гледат и да ни се радват. Искаме още. Разбира се, баща ни много се гордее с нас. Всеки се радва да чуе „Браво“ от родителите си", добави Симеон Николов.

Стефан Йорданов
