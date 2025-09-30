"Избирах играчите един по един, за да създам много специална група. Сега започва най-трудното, защото всички ще се страхуват от нас"

Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол на България Джанлоренцо Бленджини заяви, че още преди година, когато е подбирал един по един всеки един играч в неговия тим, е усетил, че може да постигне нещо значимо. Миналата седмица националите се пребориха за сребърните медали от Световното първенство по волейбол, а Бленджини определи състава като "много специална група" от играчи. Той обаче подчерта, че трудното тепърва започва, защото вече България няма да бъде в ролята на аутсайдер.

За една година Бленджини създаде отбор, който да се бори за световния връх във волейбола

"Давам си сметка, всички си даваме сметка докъде стигнахме. В следващите дни ще придобием представа за мащабите на това нещо. Всички състезатели трябва да са горди с това, което направихме. Това беше продължение на процеса, който започнахме преди една година. Сега трябва да се насладим на момента, но и да запазим самообладание", каза Бленджини след прибирането на българския отбор на родна земя.

Бленджини повярвал в отбора още преди година, докато избирал играчите един по един

"За първи път си дадох сметка, че нещо може да се случи още преди година, когато избрах един по един тези играчи. Имах възможност да чуя и чуждо мнение, но в крайна сметка аз ги избрах един по един. Разполагам с много специална група. Ако ме питате конкретно кога усетих, че нещо може да се случи на Мондиала, то това беше полуфиналният мач, който успяхме да спечелим. Това беше моментът", добави още италианецът.

"Най-ценното е да се съберат плодовете на труда на момчетата. Сега за нас остава като голямо задача да не променяме генерално нищо като отношение към работата. Сега започва най-трудното, всички ще се страхуват от нас. Не мога да кажа къде е лимитът, но не трябва да променяме целите. И да запазим този ценен баланс на отношение на всички. Да продължим да работим по същия начин, за да продължаваме да се развиваме. Момчетата дадоха над 100% от възможностите си и това трябва да бъде техният подход и от тук нататък", завърши Бленджини.

