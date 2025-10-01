Талибаните спряха интернета в цял Афганистан, хората се струпват по границата с Пакистан, за да ловят сигнал (ВИДЕО)

Управляващите талибани напълно прекъснаха интернета в цял Афганистан от вчера, 30 септември, и така хората останаха тотално изолирани от външния свят. Те се сбогуваха с една от малкото останали им свободи. Затова масово се стичат към границата с Пакистан, за да уловят сигнал и поне да изпратят съобщение на своите семейства. Това е първото пълно прекъсване на интернет в страната под управлението на талибаните, които се завърнаха в Кабул през лятото на 2021 г.

Банките и образователните институции са изправени пред нещо невиждано

Банковите операции, плащанията и онлайн образованието, което се беше превърнало в спасителен пояс за много жени и момичета, са парализирани.

🚫 In Afghanistan, where the Taliban shut down the internet, people are catching the signal at the Pakistani border



Afghans are driving en masse to the border to catch a connection and at least send a message to their families.



Yesterday, the Taliban completely cut off the… https://t.co/6qHxK9fDME pic.twitter.com/yFsPw4zCIN — NEXTA (@nexta_tv) October 1, 2025

Талибаните все още не са дали официална причина за решението, което влезе в сила в понеделник, но заявиха, че то ще остане в сила до ново нареждане. ООН заяви, че това рискува да нанесе значителна вреда на страната.

Основното летище в Афганистан е блокирано. Услугата за проследяване на полети Flightradar24 показа, че няколко пристигащи и заминаващи полета във вторник са били отменени. Много други просто са били маркирани като „неизвестни“.

На един пътник, който планира да пристигне на международното летище в Кабул във вторник, е било съобщено, че няма да има полети най-рано до четвъртък. Друг местен жител казва, че всички полети от летището в столицата са били отменени от понеделник вечерта. Той добавя, че животът в Кабул „изглежда нормален“, но и че в цялата страна „няма никаква комуникация“, предава BBC.

ООН предупреждава

"Прекъсването на достъпа е оставило Афганистан почти напълно изолиран от външния свят и рискува да нанесе значителна вреда на афганистанския народ, включително като застраши икономическата стабилност и влоши една от най-тежките хуманитарни кризи в света", се казва в изявление на ООН.

