Българските волейболисти получили страхотно признание от шампионите от Италия

Волейболистите на България са получили страхотно признание от състава на Италия след финала на Световното първенство по волейбол във Филипините. Един от лидерите на италианския отбор Симоне Анцани споделил на българското либеро Дамян Колев, че българският отбор е играл изключително добре през целия турнир, като ги поздравява за стореното. Именно Анцани бе човекът, който утеши ридаещия Колев край мрежата - кадър, който обиколи световните медии. А сега Дамян сподели и точните думи на италианския волейболист.

Анцани поздравил целия български отбор за изключителното представяне

"Какво ми каза Анцани? На мрежата Анцани поздрави целия български отбор и ми каза, че сме играли изключително добре по време на цялото Световно първенство. И че няма за какво да съжаляваме, а трябва да сме напълно радостни от това, което постигнахме", заяви Дамян Колев, който не сдържа сълзите си след финалния мач.

"Вижте, когато загубиш мач, особено финал на световно първенство, първата ти реакция е, че има лека горчилка, защото си се разминал със златото. Но впоследствие осъзнах какво всъщност сме постигнали и щастието ме обзе напълно", добави още Колев.

Освен Анцани, и други италиански волейболисти демонстрираха уважение към опонентите си, като някои от тях дори минаха под мрежата, за да се прегърнат. Следващата цел пред "лъвовете" е Европейското първенство през 2026-та, на което България ще бъде една от страните домакин, а Колев се надява на пълни зали.

Иначе селекционерът Джанлоренцо Бленджини остана здраво стъпил на земята, като призна, че сега предстои най-трудното за националния ни отбор.

