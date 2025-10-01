Томаш шокирал Ботев Пд с условията за заплати и премии, "канарчетата" се насочват към друг български треньор

Александър Томаш шокирал ръководството на Ботев Пловдив с условията за заплати и премии, като именно това се е оказало препъникамък в преговорите между двете страни. Това съобщава "Мач Телеграф". Очакваше се, че Томаш ще се договори с "канарчетата", но на по-късен етап се е получило разминаване между двете страни, а сега разговорите са в застой и изглежда по-вероятно Ботев да се спре на друг български треньор.

Ботев Пловдив се отказва от Томаш - поглежда към Дерменджиев и Херо

Томаш поискал от ръководството на Ботев неговите асистенти Тодор Кючуков и Косьо Мирчев да взимат заплати, близки до неговата. На "Колежа" очевидно не са били съгласни да осигурят толкова високи възнаграждения за неговия треньорски щаб. Иначе имало разминавания и за премиите, които трябва да се дават в клуба. В крайна сметка собственикът Илиян Филипов е стопирал разговорите и сега Ботев гледа към други две имена - Георги Дерменджиев и Димитър Димитров - Херо.

Херо има опит в Ботев Пловдив, като преди повече от десетилетие бе спортно-технически директор в клуба. Той е сред треньорите, които се ползват с най-голям авторитет в българския футбол. Наскоро той бе спряган и с поста селекционер в националния отбор по футбол, но от БФС в крайна сметка се спряха на Александър Димитров. За последно Херо работи в Спартак Варна в периода 2022 - 2023 г.

Георги Дерменджиев пък последно води Лудогорец в периода 2023 - 2024 г., а няколко години по-рано бе и селекционер на националния отбор по футбол. Дерменджиев има кратък престой и в Левски, но най-големите си успехи постига с Лудогорец, където в продължение на няколко години бе с основни заслуги за успешното представяне на отбора както у нас, така и в Европа.

