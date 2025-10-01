Нередности в проектите бавят плащанията: МРРБ отговори на поредните обвиненията на Терзиев

Нередности в проектите бавят плащанията по Инвестиционната програма за общински проекти. Така от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) отговориха на обвиненията на кмета на София Васил Терзиев, че важни проекти в столицата не вървят, защото държавата бави одобрени пари. "Екипът в МРРБ, отговарящ за изпълнението на общинската инвестиционна програма, е изпратил поредица от писма с насоки как да бъдат отстранени разминаванията в документацията и с каква информация е нужно да бъдат допълнени, така че да отговарят на условията на закона и да се премине към изплащането на средства", обясняват от регионалното министерство.

Какви са нередностите?

От там уточняват, че министър Иван Иванов е провел две срещи с кмета на столицата Васил Терзиев, на които са обяснени изискванията и принципите, по които се финансират проектите, като изрично е подчертана готовността на министерството да финансира проектите на Столична община, които отговарят на изискванията на закона.

"Това са изисквания, въведени по време на управлението на Асен Василев в качеството му на финансов министър и Андрей Цеков в качеството му на регионален министър. МРРБ никога не си е позволявало да коментира административния капацитет на която и да е община, независимо от партийната принадлежност на ръководството ѝ, няма да го направи и сега", се казва още в позицията на ведомството.

Относно трите проекта, посочени от Терзиев като забавени, от министерството на Иванов обясняват, че са констатирани нередности в представените документи.

За реконструкцията на ул. "Опълченска – изпълнението на проекта е обект на проверка за нередности от различни институции, което задължава МРРБ да не извършва трансфер в полза на Столична община, съгласно изискванията на ЗДБ.

За ремонта на бул "Ал. Стамболийски" – подадената към МРРБ документация за изпълнението на проекта е непълна и некоректна, като нееднократно са изисквани корекции и необходими документи, включително и днес.

– подадената към МРРБ документация за изпълнението на проекта е непълна и некоректна, като нееднократно са изисквани корекции и необходими документи, включително и днес. За моста на Бакърена фабрика – припомняме, че за този проект в МРРБ няма подписано споразумение, като последното искане за сключване на такова с коригирани документи е входирано на 12.09.2025 г. С публични събития бе обявено, че проектът е приключен и движението по моста е пуснато, което би довело до нарушаване на изискванията на ЗДБ от страна на СО.

От МРРБ отричта обвиненията на кмета, че разпределението на средства не се ползва за политически игри. Те припомнят, че в изявлението си Терзиев сам посочва, че до момента са разплатени 720 проекта към 214 общини. "Това показва следното – далеч по-малки общини се справят с нужната за разплащане документация, както и, че разпределението на средства не се ползва за политически игри. Политическа игра е противопоставянето на гражданите, живеещи в столицата и тези в провинцията, което кметът Терзиев ползва в изказването си".