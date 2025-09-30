Ето паричната премия, с която държавата награди волейболните национали

Вторите в света във волейбола вече са на родна земя! Мъжкият национален отбор на България се прибра у нас при безпрецедентен интерес от страна на медии и фенове. А шоуто за тях тепърва предстои, тъй като тази вечер те ще бъдат представени и на площада пред храм-паметника "Свети Александър Невски" в центъра на София. Освен любовта на народа, националите получиха и финансова премия от държавата за уникалното им представяне във Филипините.

Спортното министерство връчи чек за 520 000 лева на волейболистите

Националите по волейбол бяха посрещани от спортния министър Иван Пешев, който отиде с правителствения самолет, за да ги вземе от Истанбул. А в София министърът обяви пред медиите, че националният отбор ще бъде възнаграден с финансова премия на стойност 520 000 лева, осигурена от Министерството на младежта и спорта. Пешев обаче подчерта, че сега не е моментът да се говори за пари, като добави, че спортното министерство е основен партньор на федерацията по волейбол.

Иначе волейболните национали получиха и по един венец и една бяла роза. Те преминаха по червен килим и бяха уважени с гвардейска рота, а на летището бяха допуснати около 100 души - предимно медии и близки роднини и приятели. Феновете ще могат да видят на живо националите тази вечер от 17:30 часа пред "Свети Александър Невски", а ето и програмата за събитието:

Около 17:00 – 18:00 – на екраните на площад "Александър Невски“ ще се излъчват кадри от мачовете на националния отбор на България на Световното първенство, съчетани с музикална програма. Сред артистите са Ана Ставрева, Елена Попова, Никола Янакиев, Натали Стефанова, Бон-Бон, Братя Аргирови и Фондацията със Славин Славчев.

Около 17:30 – парад с открит автобус на волейболните герои на България. Ще започне от площад "Независимост“ и ще свърши на площад "Александър Невски“.

Около 18:00 – начало на церемонията по посрещане на героите. Водещи ще са спортният журналист Найден Тодоров и радиоводещият Атанас Стоянов.

Церемонията ще е стегната, за да не бъдат изтощавани допълнително момчетата. Но всеки от тях ще каже по няколко думи на хората на площада.

Церемонията ще завърши с голямо отборно селфи и изпълнение на We Are The Champions.

ОЩЕ: Отнеха наградата на Алекс Николов, която заслужаваше най-много от всички на Световното