01 октомври 2025, 12:34 часа 164 прочитания 0 коментара
Ивелин Михайлов: Сигурно ДАИ имат корупция по-малко от всяка друга институция

По принцип трябва да се оптимизират държавните структури и да се види от кои има нужда, от кои не. ДАИ имат корупция сигурно по-малко от всяка друга институция. Това каза лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов пред медиите в парламента във връзка с идеята за закриване на агенцията след като двама нейни служители бяха хванати с подкуп, поикан от екипа на Роби Уилямс. Според него най-много корупция имат всички институции, които са близки до Пеевски и Борисов.

Тръбите текат като лейка

"Понеже г-н Борисов каза, че две цели има правителството - едната е да се оправи проблемът с водата, а другият е да се оправи проблемът с цените. И двете цели са непостижими заради Борисов и Пеевски", смята Михайлов. 

Той обърна внимание на ВиК сектора и нарече управляващите некомпетентни, като според него при тях не работи нито един човек, който има някаква експертиза. Според него тръбите ще текат като лейка и Перник е пример за това.

"Когато един човек е крадец, той никога няма да вложи време да учи, да практикува, да бъде на терен, да види как се изпълняват нещата, да има обратна връзка кое работи и кое не. Между решения и практика има огромна разлика", смята още Михайлов. 

Той твърди, че му е било предложено да прави изкопи по проекти, за да вземе пари. Той се възмущава, че искат да го подкупят след като са му унищожили частния бизнес. ОЩЕ: След случая с Роби Уилямс: Борисов иска незабавно закриване на ДАИ (ВИДЕО)

Деница Китанова
