Легендарен треньор на САЩ: Симеон Николов е "Меджик Джонсън" на волейбола и най-добрият в света

Легендарният американски волейболен специалист Алън Найп засипа с комплименти българския национал Симеон Николов, определяйки го като състезател, който променя стандартите в модерния волейбол. 57-годишният Найп, бивш селекционер на САЩ, анализира играта на младия разпределител в новия епизод на подкаста Bump Set Chat.

Волейболният специалист Алън Найп с голямо признание за Мони Николов

Найп и Николов си сътрудничиха през 2025 година, когато под ръководството на Найп, Симеон Николов изведе тима на Лонг Бийч до титлата в колежанското първенство на САЩ и събра всички индивидуални отличия. Той бе избран за Национален играч на годината , MVP на финалния турнир, Новобранец на годината и Играч на годината в конференцията Big West.

В своя коментар Алън Найп направи паралел между Николов и една от най-големите икони в историята на баскетбола:

"Волейболният стил на Мони Николов като разпределител не се вмества в рамките. Той може би е най-добрият разпределител в света. Когато бях треньор на Мони, сравнението, което използвах, може би много млади хора няма да го разберат, но когато Меджик Джонсън се присъедини към ЛА Лейкърс, изведнъж се появи гард, който не е 185 см, а 210 см и може да играе дори като център, ако трябва, всичко стана различно. Цялата лига го виждаше, Лейкърс го виждаха… Така беше, малко или много, и с Мони - физическото му присъствие, ръстът му, агресивността, с която играе в атакуващ план… имаш диагонал, който действа като разпределител."

Мони Николов затвърждава позициите си и по време на престоя си в Новосибирск. В руската Суперлига разпределителят се наложи като основна фигура в състава на „Локомотив“ под ръководството на Пламен Константинов. В един от най-оспорваните шампионати в света Николов демонстрира висока ефективност не само в организирането на атаката, но и в индивидуалните компоненти като начален удар и блокада.

