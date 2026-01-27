Тежък жребий за България в Лигата на нациите по волейбол

Националният отбор на България по волейбол за мъже научи съперниците си и градовете в Лигата на нациите през лятото. Тимът на Джанлоренцо Бленджини ще започне участието си в силния турнир в бразилската столица Бразилия между 10 и 14 юни, където групата е съставена от домакините от Бразилия, Сърбия, Аржентина, Белгия и Иран. Тежка група очаква "лъвовете" и във втората седмица на надпреварата.

Жребият на България

Сребърните медалисти от Световното във Филипините 2025 ще играят в словенската столица Любляна между 24 и 28 юни редом до домакина Словения, световния шампион Италия, Бразилия, Канада и Украйна. Между 14 и 19 юли България ще мери сили в американския град Чикаго в компанията на САЩ, Полша, Франция, Китай и Бразилия.

Финалите на Лигата на нациите са между 29 юли и 2 август в китайския град Нинбо, като миналата година България остана на девета позиция и не успя за малко да бъде сред участниците в турнира за разпределението на призовите места. София ще бъде домакин на някои от мачовете на Европейското първенство, което ще се проведе през месец септември.

Междувременно волейболната ни звезда Симеон Николов изигра силен двубой при успеха на своя Локомотив Новосибирск с 3:0 (30:28, 25:22, 25:20) гейма при визитата си на Белгород в двубой от 21-вия кръг на руския елит. "Железничарите" заемат второ място във временното класиране с 53 точки, изоставайки на 4 от Зенит Казан.