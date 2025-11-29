Мони Николов се върна на пътя на победите в Русия! Локо Новосибирск отново е на върха

Отборът на големия български волейболен талант Симеон Николов - Локомотив Новосибирск, се върна към победите! Възпитаниците на Пламен Константинов и неговият асистент Андрей Жеков постигнаха категоричен успех с 3:0 (25:17, 25:17, 25:19) гейма срещу Оренбург в двубой от 10-ия кръг на руското първенство. Така Локомотив се реваншира на феновете си за загубата от Динамо Москва в миналия кръг, която е единствена до момента през сезона, и остана на върха в таблицата.

Победа №9 за Локомотив Новосибирск

Николов игра цял мач и записа 4 точки (2 блока, 40% ефективност в атака) в мача. Най-резултатен за тима от Новосибирск стана Иля Казаченков със 17 точки (1 ас, 67% ефективност атака - +11). Омар Курбанов изигра страхотен двубой и добави 14 точки. Отлично включване в двубоя направи младият Михаил Вишняков, който реализира 6 точки.

За Локомотив това е девети успех, с който новосибирци остават на върха в класирането - с 1 точка повече от Зенит Казан и Зенит Санкт Петербург. Оренбург е на 11-о място в класирането с три победи и седем поражения.

Припомняме, че именно срещу Зенит Казан 18-годишният ни разпределител доказа огромната си класа. В дерби от осмия кръг Николов се отличи с 10 точки (4 аса, 2 блока, 44% ефективност в атака). В най-критичния момент - при 30:29 в четвъртия гейм, Мони пусна технично топката в полето на съперника, за да донесе победата.

ОЩЕ: Избраха Мони Николов за №1 в Русия навръх рождения му ден