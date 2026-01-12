Тимът на Мони Николов се спаси от чутовна издънка в Русия

Локомотив Новосибирск изигра колеблив мач, но постигна драматичен успех с 3:2 (25:21, 20:25, 25:23, 23:25, 15:10) гейма при визитата си на последния в Суперлигата на Русия МГТУ Москва. В двубоя от 18-ия кръг на първенството отборът на българската волейболна звезда Симеон Николов не бе на познатото ниво нито на посрещане, нито в атака. Със спечелените две точки "железничарите" събраха 44 пункта и се изкачиха до второто място - на 1 зад лидера Зенит Казан.

19-годишният разпределител Николов игра цял мач, записа 3 точки (1 ас, 1 блок, 25% ефективност в атака - -1) и получи най-високата оценка в мача - 7.4. Иля Казаченков стана най-резултатен с 25 точки (3 аса). Иван Коротаев записа 24 точки за МГТУ.

Локомотив поведе рано в първия гейм, но след силна серия МГТУ обърна резултата. Двата отбора вървяха точка за точка. Две грешки на домакините обаче при 21:20 им костваха гейма, който Казаченков затвори от втората възможност. Втората част премина изцяло под диктовката на столичани, които изравниха. Третият гейм бе равностоен и белязан от минисерии - реми при 7:7, 11:11, 12:12, 14:14, 20:20, 21:21, 22:22 и 23:23. Казаченков донесе първата сетбол точка за Локомотив, която беше решена с блок, който иначе работеше рядко.

В четвъртата част инициативата отново беше при домакините, които водеха почти през цялото време. Локомотив успя да се доближи до 22:23, но нямаше сили за повече. В решаващия тайбрек класата на Локомотив все пак си каза думата - 15:10.

