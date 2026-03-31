Защо Алекс Николов не получи наградата, която заслужаваше най-много от всички на Световното първенство?

Изминаха малко повече от 6 месеца от историческия триумф на България на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините, където страната ни стигна до финал и си заслужи сребърните медали след загуба от фаворита Италия. Подвигът на младия състав на Джанлоренцо Бленджини предизвика невероятен отзвук у нас, а един волейболист накара целия свят да говори за него - Александър Николов.

Защо Алекс Николов не бе избран за MVP на Световното първенство във Филипините?

Един от синовете на легендарния Владимир Николов направи истински фурор на Световното първенство, като се превърна във водещ реализатор на турнира с невероятните 173 точки - с цели 67 пред втория в подреждането. Алекс бе най-добрият в атака на турнира, като бе и големият лидер на българския отбор. Именно той имаше най-голяма заслуга за това България да поднесе сензацията в турнира.

Още: Алекс Николов е вторият най-добър волейболист в света, но още е далеч от най-високоплатените играчи

За "Най-полезен играч" бе избран Микиелето от шампиона Италия

И въпреки че обективно бе най-добрият играч в надпреварата - с най-голямо влияние върху играта, от Международната федерация (FIVB) не му връчиха наградата за "Най-полезен играч" (MVP). Вместо това отличието отиде при Алесандро Микиелето от Италия. Той нямаше особено силен финал срещу България, но в хода на турнира имаше ключова роля за "Скуадра", и за това бе избран и за номер 1.

За волейболните експерти нямаше съмнение, че влиянието на Алекс Николов на Световното е било по-голямо от това на Микиелето, но от FIVB спазиха неписаното правило да връчат наградата за MVP на играч от отбора на световния шампион, в случая Италия. Така организаторите наградиха Микиелето, а за Алекс остана наградата за най-добър реализатор, а също така бе и един от двамата най-добри посрещачи на турнира.

Иначе Александър Николов бе избран за Спортист №2 на България в годишната анкета за 2025. През тази година той продължава със силното си представяне на клубно ниво, като е основно лице в тима на Лубе Чивитанова в Италия.

Още: Алекс Николов господства в Италия - оглавява няколко престижни класации