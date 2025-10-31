Дилов, Тошко Йорданов и др. Кой политик какво да облече за Хелоуин

По повод въпроса-земетръс за алгоритмите на социалните мрежи, а именно: Кой празник е за предпочитане, Хелоуин или Будителите, за политическия елит отговорът е очевиден. Непосилно е, и за най-могъщата фантазия да си ги представим като будители. Значи остава Хелоуин. Изнизват се последните часове преди празника и е възможно нашите хора да са закъсали (както обикновено) за идеи. Затова спешно помагаме в препоръка за костюм, грим и образ.

Любен Дилов: Фъфлеща Баба Яга

Когато интелектуалец се превърне в придворен гербер, това е достатъчно зловещо преобличане. Но все пак ако спешно търсим костюм, тук трябва да се помисли за нещо класическо, Баба Яга с метла например. Защо точно този образ? Може да ви е попаднало съвсем скорошно видео, в което Дилов подробно обяснява, че, цитат, "Политиците са дъно, но журналистите са 20 метра под него". И не, той нямаше предвид себе си, тъй като е и политик, и журналист, и с времето е придобил миньорския опит да обхожда дъната. А се опитваше да докаже, че българският парламент е изключително либерално място и че парламентарните репортери не само, че не минават през никакъв ценз, а и разполагат с нечувани в цяла Европа права и свободи, които добрите депутати са им дали. Така са се разхайтили тия ми ти журналисти, че като зададат три поредни остри въпроса на Пеевски изгубват акредитацията си за парламента. Съответно и в духа на най-българския празник, като една енергична баба Яга Дилов може да нарежда журналистите по коридорите и да ги преследва със смразяващо фъфлене, за да ги премете навън, щом станат неудобни.

Тошко Йорданов: Лекар с окървавена престилка

След като прояви изключителна солидарност, човечност и разбиране към младите лекари, предлагайки им ако не са съгласни да работят за без пари в България, просто да емигрират; или пък да бъдат заместени от вносни медици от чужбина, които ще свършат чинно тяхната работа за 500 долара, настана време Тошко Йорданов най-сетне да навлезе в лекарствата професия. Макар и само за една нощ той може да се преоблече с окървавена престилка. И понеже младият хъш изкачи приказката за стълбата по същия начин, предписан от Смирненски, и от млад хъш се превърна в политически сатрап, е редно да носи скалпел и всякакви други инструменти за рязане и изчегъртване. Задачата му в съдбовната нощ ще е да отреже всичко, освен, разбира се, заплатата си, привилегиите си, и вече комичната си готовност да декларира, че няма нищо общо с Пеевски.

Наталия Киселова: Колекция анцузи

Не знаем дали Киселова ще успее да се появи на Хелоуин. Тъй като може да е заета някъде, да е отишла да празнува празника на мушмулите в Свиленград, нощта на горнооряховския суджук в съседния Лясковец, тържествения сбор на руйното винце някъде другаде, и тъй нататък. Но ако все пак намери свободен ден и час в интензивния си график, тя може да се изтърси на Хелоуин по официалното си облекло: класически анцуг И не един, а цяла колекция. В едно шеметно редуване на всякакви най-раздърпани дрехи тя може да всее ужас в хелоунските общности и те никога повече да не бъдат същите.

Бойко Борисов: Делян Пеевски

Бойко Борисов може да се маскира като Делян Пеевски и никой да не забележи разликата.

Делян Пеевски: Бойко Борисов

И обратното е вярно.