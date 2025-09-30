И кво прайм сега: Роби в страната на чудесата

Представяте ли си в покрайнините на Лондон да изскочи иззад храстите местен контролен орган и да ви попита "И кво прайм сега?" Не, едва ли можете да си представите подобно нещо. Британците - също.

Тъкмо си мислим, че родната действителност няма с какво да ни изненада и то взе, та се случи. Поискаха си и си получиха подкупче, защото иначе защо да висят у храсталака? В дъжд и пек! И прахоляк! Още: Камиони на Роби Уилиямс жертва на корупция у нас: Твърдение на ИПБ

Колкото и да сме се изложили, винаги може и още

В случая станахме за смях пред екипа на една звезда от световен мащаб. И пред самата звезда, разбира се. Той, кралят на забавлението Роби Уилямс, влуди 40 000 души със своя шеметен талант и се раздаде докрай, показвайки как се прави истински завладяващо шоу.

А ние какво показахме? Едно "усещане за корупция" - Made in BG, разбира се. Това същото "усещане", което близо три десетилетия вирее необезпокоявано, без значение кой управлява държавата ни. Няма сила, която да застане срещу него. И то се шири, расте, превръща се в най-голямото "Д" на планетата.

Няма институции, които да се задействат. Чак ако се изложим в планетарен мащаб, тогава виждаме, че си заслужаваме съдбата. Да сме бедни, прости и болни. Да сме на дъното на всички класации. И да ни презират тайничко или пък малко по-явно понякога европейските батковци. Още: Сумата е ясна: Подробности за поискания подкуп от екипа на Роби Уилямс (ВИДЕО)

Нация техническа сме и без полупроводници

Но не може да се отрече, че сме нация техническа, че и технологична. Като онзи лаф на бай Тошо, че сега откриваме завод за полупроводници, а догодина може и за цели проводници.

Само дето в случая става дума за полумалоумници, макар по други нива да има и цели малоумници.

Ето с какво ще се прочуем по чуждите медии - напиращите да гепят някое и друго евро контрольори, понеже бъкел английски не знаят, ползвали Google translate!

Това, както и много други неща в скъпата ни татковина, звучи като виц. Но, уви, не е виц. Истина е. Цялата истина - и за държавата ни, и за нивото на призваните да се грижат за реда. Още: Ползвали Google translate за подкупа: Ето колко пари са взели служители на ДАИ от екипа на Роби Уилямс (ВИДЕО)

Добре че не са ги вързали за някой радиатор

Изнудвачите сигурно не за първи път ползват технологиите, защото са действали сръчно. Че и дори накарали жертвите си да изтеглят на банкомат пари в брой, защото хората не си носели. Добре че не са ги вързали за някой радиатор, защото и това си ни е запазена марка, колкото и да си мислят холивудските сценаристи на екшъни, че те са го измислили.

Можем да ги обявим тези крайпътни симпатяги за осмото чудо на света - изнудват с онлайн преводач, вземат документи като залог, пращат рекетираните от тях шофьори да теглят пари, защото засега не са изобретили начин да крадат през постерминал.

Роби просто попадна в страната на чудесата. И уцели най-сладкото в нея, нашата запазена марка - "кво прайм сега".

Светът вероятно вече е узнал за нашенската хайтек банда и се залива от смях.

Само че на нас, туземците, рекетирани от държавата на всички нива, никак не ни е смешно. Защото крайпътните изнудвачи не са нищо повече от малък цирей върху голямото "Д".

Автор: Стефан Стефанов