Да делнем цялата София на синя и зелена зона, няма какво да се мотаем

Да разделим София на две. Половината от територията ѝ да е синя зона, а другата - зелена. Така най-лесно и бързо ще напълним столичната хазна, вместо да се мъчат общинарите да намерят друго решение. Защото последната им идея - да се вдигнат таксите за паркиране в двете зони, звучи като наистина отчаян ход.

То и сега не е евтино да се паркира в столицата. Вярно е и това, че колите стават все повече и градът на моменти става непроходим. Но вместо да се замислят защо е така, общинарите имат лесно решение - бъркат ни в джобовете мощно. Още: "Цените на зоните и глобите трябва да се коригират": Кметът на София за проблемите с паркирането

Никой не пита защо ползваме почти винаги колите си

Защо софиянци ходят насам-натам с колите си, а не с градския транспорт? Уж с тръгването на новите линии на метрото нещата трябваше да се оправят и трафикът да намалее с едиколко си процента, пък то май стана обратното. Още: Предложение: Цените за синя и зелена зона в София скачат двойно

Явно някой някъде чертае линии по неправилен начин. Или няма достатъчно добри връзки по отделните направления, или просто градският транспорт си остава твърде неудобен. Хората често си пресмятат колко би им струвала картата за него и стигат до извода, че сумата е почти равна с тази за ползване на личния автомобил.

И въпреки това общината вади проучване, според което не е така. Напротив, софиянци много искали да има зони, дори трябвало да са по-скъпи, че и разширяването им одобрявали. Дори в днешния сутрешен блок на БНТ, при поредна дискусия "с общински съветници", ясно се чу - новите пари, от по-скъпите зони, щели да идат в градския транспорт, за да стане той истинска алтернатива. Досега защо не стана? Къде е гаранцията и че новите пари ще са достатъчни?

Да, както е тръгннало, скоро зелената зона ще обхване и "Илиянци", а синята - квартал "Хаджи Димитър". И каква ще е ползата за редовите софиянци от това?

Годишните стикери и кой има полза от тях

Уж с годишен стикер можеш да паркираш около дома си, но това е само на теория. На практика - паркоместа няма. И обикаляш ли, обикаляш квартала си, докато накрая паркираш в съседния. Там можеш на спокойствие да се порадваш на стикера си за съответната зона. Кой има полза от тях тогава? Разбира се, че само общината. Още: Столична община пита софиянци и бизнеса за паркирането в града

И така стигаме до една стара идея на "Спаси София", която е реализирана на много места по света. Влизането в София да става срещу заплащане. Идваш по работа в града - минаваш пункт с бариера, плащаш си. За редовно пътуващите, които работят в столицата, но живеят извън нея, може да има абонаментни карти или големи отстъпки. Но за останалите, които идват през уикенда да се поразходят или на шопинг, възможностите за паркиране да са по-скъпи.

Другият вариант е просто да разделим цялата София на две части - синя и зелена. И да си плащаш, дори когато минаваш транзит. Или пък от едната в другата.

Последното, разбира се, е шега.

Подчертаваме го, защото общинарите явно от шеги не разбират. За съжаление, от решаване на сериозни проблеми - също.

Автор: Стефан Стефанов