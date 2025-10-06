Войната в Украйна:

Главното "Д" и Борисов тепърва ще се борят за прокуратурата

Палачинката у нас ще се обърне, когато Главното "Д" изгуби влиянието си над прокуратурата. Тази истина става все по-видима, защото въпросното обръщане засяга все повече хора. Защото у нас вече всичко е с главно "Д" - и прокуратурата, и парламентът, и каквото се сетите. Това няма как да продължи вечно.

Дилемата дали ще бъдем правова държава или ще си сложим бранда "Ново начало" на знамето, герба и в химна дори, вече дори не е дилема. Върховният касационен съд обяви Борислав Сарафов за незаконно заемащ поста и каза това, което граждани, юристи и политически наблюдатели отдавна твърдят - че актовете на изпълняващия функциите главен прокурор са нищожни.

Представете си, че сме правова държава - можете ли?

Какво би станало, ако бяхме правова държава? Трудно е да си го представите. Но разбира се, веднага би се задействал процесът по възстановяване на законността.

Както доста сполучливо се изрази Ивайло Мирчев, "ВСС застава срещу върховния съд и става щит за "деветото джудже", а правосъдният министър, който не свиква пленума на ВСС по темата, е готов на институционално харакири, за да защити безценния Сарафов и да бъде послушно плюшено зайче — аксесоар на голямото "Д".

Оказва се, че то може и да е безкрайно голямо, но това изобщо не пречи на Борисов да се прави на страничен наблюдател. Все едно минава само за малко и ставащото не го засяга. Да, да. Не го засяга, ама друг път.

Както стана ясно в неделя, според Wall Street Journal, Борисов е говорил с Тръмп-младши за продажбата на "Турски поток", обвързвайки я със сваляне на санкциите по закона Магнитски. Ако това е вярно, няма как да не съчувстваме на лобиста от Банкя. Бивш премиер да се застъпва за доказани корупционери - това и в латиносериалите дори го няма.

Но какво да очаква човек от държава, в която главният прокурор е незаконен?! Държава, в която репресиите са ежедневие, както и използването на държавни структури като бухалки.

Залогът е огромен, по-голям от всякакво "Д"

Борисов вероятно няма да се остави така. Главният прокурор е твърде важен за него и каквито и лобистки гимнастики да е предприел, основната му битка ще е за поста на Сарафов.

И накрая прокурорската идилия може да завърши с "Ти си го избра, ти си го махни". Само дето не точно Борисов е избрал Сарафов. Но има достатъчно красноречив бекграунд. Помним записа, в който Николай Кокинов разговаря с двама души в къщата на премиера в Банкя. В него се обсъждаше главният прокурор Сотир Цацаров и Кокинов каза на Борисов: "Ти си го избра" - Още: България през 2013 година: Раздумката на Борисов, Найденов и Кокинов в Банкя

Дали пък няма запис и за това кой си е избрал Сарафов? Или няма нужда от такъв запис, защото всички знаем чий е той. Само че битката за този пост тепърва предстои и залогът е огромен.

И далеч не се изчерпва само с Магнитски.

Стефан Стефанов

