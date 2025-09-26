Войната в Украйна:

Води ли самостоятелна политика Сърбия или е зависима от Русия? Анкетата на Actualno.com

26 септември 2025, 12:05 часа 308 прочитания 0 коментара
Когато някой държавен лидер заяви на висока трибуна, че срещу страната му се води "клеветническа кампания", тогава първата фалшива новина, която светкавично трябва да се провери, е собственото му твърдение.

Александър Вучия гласовито обяви пред Общото събрание на ООН, че Сърбия не е руска марионетка. И че е жертва на пропагандни войни. „Навсякъде по света сме чували как „добре осведомени източници“ твърдят, че е въпрос само на момент преди Сърбия да нападне някой регион, също както и за Република Сръбска в Босна и Херцеговина. Сърбия е свободна, независима и суверенна държава, която взема самостоятелно собствените си решения", заяви той. 

Затова сега питаме други добре осведомени източници - именно нашите читатели - как те приемат тези думи. И колко независима, свободна и некорупционно се управлява страната. 

Ето въпросът в днешната анкета:

Води ли Сърбия самостоятелна политика и независима ли е от Русия? 

а) Да. Това е единствената независима страна на Балканите. 

б) Руска марионетка в чист вид. Европейско бъдеще само на хартия.  

в) Опитва се да стои едновременно в два несъвместими геополитически лагера. 

 

А какви бяха резултатите от предишното ни проучване?

То бе на тема:

Смятате ли за справедлив арестът срещу кмета на Варна? 

Ето и отговорите:

265 гласа (11%) смятат, че той наистина е извършил престъпление и най-вероятно е част от организирана престъпна група. 

154 гласа (6%) твърдят, че вярват на институциите и очакват те да си свършат работата - дотогава запазват неутралитет по темата.

2037 гласа (83%) са на мнение, че това е акция на Кой и компания и истинска бухалка за сплашване на невинен човек.

Обикновено коментираме отговорите, но при толкова красноречиво разпределение на резултатите, те се разбират сами. 

 

P.S. Анкетата ни не е представителна социологическа извадка, а начин да общуваме с читателите и да разберем какво мислят по важни за обществото въпроси.

