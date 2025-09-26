Води ли самостоятелна политика Сърбия или е зависима от Русия? Анкетата на Actualno.com

Когато някой държавен лидер заяви на висока трибуна, че срещу страната му се води "клеветническа кампания", тогава първата фалшива новина, която светкавично трябва да се провери, е собственото му твърдение.

Александър Вучия гласовито обяви пред Общото събрание на ООН, че Сърбия не е руска марионетка. И че е жертва на пропагандни войни. „Навсякъде по света сме чували как „добре осведомени източници“ твърдят, че е въпрос само на момент преди Сърбия да нападне някой регион, също както и за Република Сръбска в Босна и Херцеговина. Сърбия е свободна, независима и суверенна държава, която взема самостоятелно собствените си решения", заяви той.

Затова сега питаме други добре осведомени източници - именно нашите читатели - как те приемат тези думи. И колко независима, свободна и некорупционно се управлява страната.

Ето въпросът в днешната анкета:

Води ли Сърбия самостоятелна политика и независима ли е от Русия?

а) Да. Това е единствената независима страна на Балканите.

б) Руска марионетка в чист вид. Европейско бъдеще само на хартия.

в) Опитва се да стои едновременно в два несъвместими геополитически лагера.

Ще се радваме да разберем какво мислите! Може да отговорите ТУК.

А какви бяха резултатите от предишното ни проучване?

То бе на тема:

Смятате ли за справедлив арестът срещу кмета на Варна?

Ето и отговорите:

265 гласа (11%) смятат, че той наистина е извършил престъпление и най-вероятно е част от организирана престъпна група.

154 гласа (6%) твърдят, че вярват на институциите и очакват те да си свършат работата - дотогава запазват неутралитет по темата.

2037 гласа (83%) са на мнение, че това е акция на Кой и компания и истинска бухалка за сплашване на невинен човек.

Обикновено коментираме отговорите, но при толкова красноречиво разпределение на резултатите, те се разбират сами.

P.S. Анкетата ни не е представителна социологическа извадка, а начин да общуваме с читателите и да разберем какво мислят по важни за обществото въпроси.