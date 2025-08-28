Вот на недоверие ще има: Божидар Божанов обяви на каква тема ще се проведе

„Вот на недоверие през септември ще има. Темата на вота ще бъде завладяната държава. Правителството макар само на седем месеца е активен участник в завладените институциите от нелегитимните интереси“. Това заяви съпредседателят на Да, България и народен представител от ПП-ДБ Божидар Божанов пред bTV. По думите му във видимото бездействие на върховенството на закона и правоохранителните органи, които трябва да пресичат престъпните схеми, е абсолютно видима и ясна. Божидар Божанов очаква подкрепа за вота на недоверие от всички опозиционни партии и всички, които посочват алтернативата. Той смята, че правителството е създадено, отричайки инструментите за завладяваната държава.

Още: "Без повече бухалчести правомощия": ДБ предлагат нова Антикорупционна комисия, Пеевски внесе искане за закриване на сегашната

Главен секретар на МВР, водна криза и още

Съпредседателят на Да, България коментира предложението на правителството за главен секретар на МВР – Мирослав Рашков. Според него в МВР и в службите има професионалисти, които имат своя кариерен път. Въпросите там винаги са на неявните връзки и зависимост и там Делян Пеевски е най-силен. Пеевски разполага винаги с по нещо и когато му трябва за някое важно решение, се вади и се използва за натиск, посочи Божанов.

Още: "Борисов пак е тръгнал по сокаците като премиер, но истинският такъв е Пеевски": ДБ след критиките

Божанов коментира и водната криза в Плевен. По думите му такива проблеми изискват дългосрочни решения. По време на кабинета на Кирил Петков бе сформирана работна група за състоянието на язовирите в България, напомни Божанов. „Аз не казвам, че ние сме намерили решение, защото за 6-7 месеца сме започвали усилия да търсим решение на проблема с язовирите. Когато имаш 4-годишен хоризонт, е малко по-друг въпросът и можеш да подходиш по-системно с кризите“, коментира депутатът.

Още: "Удар в сърцето на властта": ПП-ДБ и МЕЧ се разбраха за вот на недоверие през септември (ВИДЕО)

Според него водната криза не е трябвало да става, когато ножът е опрял до кокала, а доста по-рано. Правителството е можело да бъде подготвено малко по-рано с мерките, за да не станат сега кризисни и на пожар, смята Божанов. Той не знае и доколко самостоятелно ВиК Холдинг Плевен може да реши самостоятелно водната криза в града.

Божидар Божанов заяви още, че изглежда непрозрачно решението на правителството да увеличи капитала на Българската банка за развитие (ББР). „Накрая тези пари ще отидат в конкретни фирми и няма да си свършат работата“, допълни народният представител.

Още: Демократична България" публикува законопроекта си за закриване на КПК в сегашния й вид