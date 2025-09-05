Народ от биячи все бит ще си ходи

Случаят с русенския полицейски шеф, пребит от четирима младежи след направена от него забележка, е моментна снимка на обикновена българска нощ. Това се случва постоянно и само служебният статут на бития направи от този инцидент първа новина. Иначе всички си знаем, че никой не е защитен - нито вкъщи, нито на обществено място.

Агресията е навсякъде - и по пътищата, и по градските улици и тротоари, в трамваите, автобусите, по спирките, на паркингите край супермаркетите. Биячите също са навсякъде. Те може да са невинни хлапета, може да са дори девойки. Юмруци и шамари се раздават далеч не само вечер и далеч не само след забележка за дрифт.

Да не говорим колко случаи остават извън статистиката, защото българинът няма доверие в органите, които трябва да го пазят. Още: Младежи пребиха директора на полицията в Русе, състоянието му е критично

Днешната милиция не бие, но снощната...

Самите органи твърде често са биещата страна - като във вица за днешната милиция, която не бие, за разлика от снощната. Там обаче нещата са по-сложни. Пострадалите понякога търсят справедливост, но у нас, както е известно, гарван гарвану око не вади. Така случаите на полицейско насилие остават безнаказани - спомнете си само прословутия запис на гаврата с момиче под колоните на Министерския съвет. Както много подобни посегателства, и този се замете под килима - Още: Оправдаха юристката от СДВР, обиждала момиче, малтретирано под колоните на МС

И както му е редът, се изказа кой ли не в подкрепа на нападнатия полицейски шеф. Да, той заслужава искрена подкрепа в този ужасен за него и за близките му момент. Както и всеки пребит българин. Както и всяко дете, жена или старец, станали жертва на нечие лошо настроение или неправилно комбинирани субстанции. Още: Бием се по улиците, бием се по търговските центрове. Явно има натрупана много агресия в хората

Основното изразно средство на простака е юмрукът

Лека-полека се превръщаме в народ от биячи. А боят е основното изразно средство на натуралния простак, който няма друг начин да покаже превъзходство. Да си побойник днес е дори престижно. Може и по телевизията да те дадат. Там, впрочем, често се кипрят биячи от всякакъв калибър - то не бяха риалити формати, то не бяха ръкопашни схватки между пленарните заседания...

Но нещата ескалират не само заради масовото изпростяване. Абдикиралата държава е най-голямата причина. Тя е като вратата в полето, дето само улав минава през нея. Законите се правят от неграмотници. И то по начин, по който други неграмотници да могат безнаказано да си ги нарушават.

Да, санкциите очевидно са прекалено малки, за да възпрат агресията. Попитайте който и да е адвокат - анонимно и без диктофон - какво мисли. Всеки ще ви каже, че наказанията са бошлаф, а начините да бъдат те избегнати стават все повече. Още: "Съд с цялата строгост на закона": Кметът на Русе след побоя над директора на местната полиция

Цялата ситуация, погледната в политически план, върви към копнеж по силна ръка. Чакаме всеки момент да излезе такъв сондаж. И в него недвусмислено да се посочва, че почти всички българи искат строг господар. Не е да няма мераклии за тази роля - има достатъчно.

Но който и да е той, колкото и да изглежда, че ще тури ред в държавата, едно трябва да ни бъде ясно. Народ от биячи все бит ще си ходи.

Автор: Стефан Стефанов