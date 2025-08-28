Войната в Украйна:

Бием се по улиците, бием се по търговските центрове. Явно има натрупана много агресия в хората

28 август 2025, 08:46 часа 529 прочитания 0 коментара
Думите от заглавието са на водещия на сутрешния блок на bTV Златомир Йочев, който изрази възмущението си, че все повече агресия и то посред бял ден се демонстрира публично - първо с побоя на служителите на Центъра за градска мобилност (ЦГМ) с гражданин и после побоя между жени в търговски център в София. 

Екшън заради скоба

Истински екшън се разигра днес по обяд (27 август) в центъра на София. Служители на Центъра за градска мобилност (ЦГМ) и двама мъже се сбиха на столичната улица "Дунав" заради поставена скоба.

Както сами можете да видите във видеото, докато нарушителите се опитват да премахнат скобата от автомобила си, пристига кола със служители на ЦГМ и спира до тях. Секунди по-късно служителите слизат от колата, а словесният им спор бързо прераства в бой.

След боя: Съжалявам

Служителите на Центъра за градска мобилност (ЦГМ) съжаляват за случилото се. Задържаният работник не е оказал съпротива при ареста. Това заяви в ефира на Нова телевизия комисар Стефан Тотев, заместник-началник на 5-то РПУ. Припомняме, че вчера се появи видео, на което се вижда как служители на ЦГМ и двама мъже се сбиват на столичната улица "Дунав" заради поставена скоба.

Комисар Тотев обясни, че спорът започва заради поставената скоба. "Гражданите са се опитали да премахнат скобата, а когато идват служителите се сбиват", обясни той. "„Започва се със словесна саморазправа. Провокации има, но първите удари са от служителя на ЦГМ", каза той.

Полицията разполага и с други камери от друга гледна точка. "Може да се направи анализ на цялата ситуация и ще анализираме качествено случилото се", увери заместник-началникът на 5-то РПУ. "Всички имат наранявания. Ще се назначат по-детайлни изследвания. Нараняванията са по-скоро леки", добави още комисар Тотев.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
