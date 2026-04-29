Прогресивните ветрове започват рязко да духат из страната - местните структури ще съберат много отнесени от вихъра

"Прогресивна България" ще излъчи кабинета "Радев" в средата на май, а с това ще започне и същинското еднопартийно управление с пълен синхрон между изпълнителна и законодателна власт. Убедителната изборна победа придава устоите на дългия хоризонт за структурни реформи, чиито първи резултати може да се проявят още в рамките на първата година от управлението. Периодът ще съвпадне и с подготовката на местните избори през есента на 2027 г. - истинският тест за устойчивостта на управлението и шанса за бившия управленски модел да отвърне на удара от 19 април.

Формацията на държавния глава се превърна в новата народняшка catch-all партия, която измести ГЕРБ и Борисов от тази му позиция. В този смисъл с просто око се вижда, че в София ветровете духат силно, но нямайте съмнение, че по места в страната ще задухат още по-силно следващите седмици, когато някои ще се покрият, други рязко ще станат по-прогресивни, отколкото са били досега. Първите примери за трансфери сякаш вече не липсват, а казусът с Живко Тодоров и оттеглянето му от управлението на ГЕРБ е достатъчно показателен за стартиралите процеси на отлив в различни региони в Източна България.

Именно затова следва да се подчертае, че фундаментът на развитието на "Прогресивна България" ще бъде оползотворяването на тази енергия по места, постигната на последните избори, в адекватни местни структури, които да се готвят за местните избори идната есен. Още повече, че точно след година би трябвало да видим първите налични резултати от работата на кабинета "Радев", което да налее легитимност и сила на партийните структури по места. В крайна сметка именно те тепърва имат да се борят с предишния модел на управление, който е буквално закотвен по общините с кметове на предишната власт. Едва тогава ще разберем дали "Прогресивна България" ще стане първо партия-държава и след това - партия-община, по подобие на ГЕРБ през 2008-2010 г.

Иначе по отношение на мнозинството, Радев е показал системност в поведението си. Ето защо са налице очакванията за бързо отърсване от емоциите и вълната и ясното осъзнаване за мандата и обществената поръчка, която "Прогресивна България" получи. И един непоискан съвет към тези 131 депутати - устойчивостта на поведението следва да е от първостепенна важност, преди да започнат опитите за пробиване, купуване, разхлабване. Защото разцепленията и първоначалния лош подбор са два феномена, които не са изключени никога при такива огромни вълни.

Партньорите

На този фон още в изборната нощ в ефира на БНТ изразих теза, че можем да видим и по-сериозно взаимодействие между "Прогресивна България" и "Продължаваме промяната - Демократична България", ако бъде подадена ръка от Радев към служебния кабинет. Причината - служебната власт, честно или не, в общественото пространство се свързва с демократичната общност. Може да се спекулира дори, че някои от лицата на служебната власт могат да останат:

и в знак на приемственост във властта,

и в знак на похвала и подкрепа за провеждането на честните избори,

и като подадена ръка към ПП-ДБ за подкрепа от коалицията за по-голям набор от мерки и извън избора на нов Висшия съдебен съвет.

Защото истината е, че ако гледат в една посока за разграждането на досегашния управленски модел, каквито са заявките, то ще се изисква много повече от единичен акт на гласуване на 160 души за съдебна реформа.

От своя страна обаче кондицията на ПП-ДБ в настоящия си вид очевидно е изпълнена със следизборен ступор. От една страна, протестната активност от декември 2025 г. не донесе особено повишение на резултата, а от друга страна незначителните спорове за преференциалния вот и местата в листите изтощиха и без това малкото останала енергия на общността.

Именно по казусите "Манол Пейков" и идеята за "двете отделни парламентарни групи" може би ще изненадам някого с тезата си, но нищо съществено не се е случило. Очевидно ПП не искат да подпишат коалиционното споразумение на ДБ, което означава - продължаваме си с общите действия както досега, т.е. никак. Знаем, че и до момента има голяма неприязън и дори ненавист между отделните фракции и хора в общността, знаем за липсата на механизми за вземане на решения. Единственото общо е образа и целите.

Това е общност на ярки индивидуалности, на силно его, на лидерство, но и на липса на консенсус в по-напрегнати моменти като този. Отдавна застъпвам тезата, че тази общност и съответно коалицията, е обречена да бъде заедно. Така че нека ПП-ДБ се фокусира върху това как може да бъде коректив на едноличното управление и да спомага целите и идеите, които са общи с ПБ, както и да продължи процеса по обсъждане на общите действия за президентските избори тази есен.

Автор: Ивайло Илиев