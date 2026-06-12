Кой отбор ще стане световен шампион по футбол? Анкетата на Actualno.com

За един месец светът е футбол. Всички ежедневни тревоги временно минават на втори план, защото вече започна Мондиалът - онзи велик турнир, който ни приковава към екраните и стадионите. Всеки има фаворит (или повече от един), сантимент и надежда. А правилото гласи, че до полуфинал винаги достига един неочакван отбор, определян за аутсайдер в началото, но способен да спечели сърцата на всички.

Кои са големите въпроси, които си задаваме сега? Ще защити ли Аржентина титлата си, ще се върне ли най-сетне Бразилия на върха, ще дойде ли най-после моментът на Англия, или пък футболните титани в сърцето на Европа - Франция, Германия и Испания ще диктуват правилата.

Затова в днешната анкета минаваме на спортна вълна и питаме нашите читатели:

Кой отбор ще стане световен шампион по футбол?

а) Бразилия.

б) Испания.

в) Франция.

г) Германия.

д) Хърватска.

е) Португалия.

ж) Англия.

з) Аржентина.

и) Надявам се на изненада - никой от изброените.

Ще се радваме да разберем какво мислите. Може да отговорите ТУК.