Религията няма място в час. Учете си я в парламента, вместо да се биете

Въвеждането на задължителен предмет по религия, без значение как за благозвучие ще бъде наречен, е поредното безумие в българското образование. Като че ли малко са натоварени децата, та сега и с това да ги занимаваме. Да, вероятно има нужда от някакви възпитателни часове, понеже семействата се провалят все повече в тази насока. Но етиката, добродетелите и моралът да се свързват само и единствено с религиите, е върховна манипулация.

И понеже става дума за деца, тази манипулация може да има много опасни за обществото последици.

Само да вметнем, че половината, а вероятно и повече от децата са функционално неграмотни.

Не могат да изразяват собствени мисли.

И все по-малко им се налага да мислят.

Системата е такава, каквато си я направим

Оправданието, че “системата е такава”, отдавна не важи. Системата е такава, каквато я направим. На първо място, ако искаме граждани, а не биологични единици, трябва на това да заложим от възможно най-ранна възраст. Граждани с аналитично и критично мислене, а не плоскоземци. Нормални, уверени в семе си, спокойни и уравновесени хора.

Уви, днешното училище произвежда твърде много агресивни индивиди, които нямат никакъв шанс да станат личности. После се чудим за кого да гласуваме и защо ни управляват индивиди с очеизвадни интелектуални дефицити.

И какво решение предлага МОН? Религия!

Може би тя е добър вариант за неделно училище, за нещо, което се учи по желание, а не задължително. Тогава родителите ще могат да преценят дали искат детето им да стане уставен християнин или мюсюлманин.

Като споменаваме тези две вероизповедания, нека да кажем, че на практика всичките са много повече. Само си представете с какво ще се напълнят учебниците по този предмет! До мормоните дали ще стигнем? Или до Свидетелите на Йехова? Защото знанието предполага равнопоставеност на това, което трябва да се знае - и за доброто, и за лошото.

Задължителното изучаване е недопустимо

Ако предметът е свободно избираем, иди-дойди. Който иска детето му да научи нещо такова, ще го запише. Но да е задължителен е много опасен натиск - и върху родителите, и върху децата. Представете си пак - религиозни догми се учат наред с научните теории за сътворението на света и произхода на човека. Засега предметът ще е свободно избираем - но не се знае в бъдеще дали няма да има следваща крачка в посока на неговата неотменимост.

Факт е, че кой ли не ходи при патриарх Даниил и кой ли не му обеща сбъдване на това лелеяно желание - религия в училище. Нашите политици се престараха. Тук-там се чуха родителски гласове, че агентите на ДС от Светия синод не бива да чертаят образователните тенденции. Но твърде слаби бяха тези гласове, което направи възможно идеята да се представи почти като реализирана.

И все пак не е, поне засега. Все още има шанс да опазим децата от тази каша. И вместо това не е ли по-добре повече часове по български език и математика, по чужди езици и информационни технологии? В кой век живеем, господа управляващи? И като ще въвеждате изучаване на морал и добродетели, вашите собствени ли визирате?

Задръжте си добродетелите за себе си, почитаеми управници

Не, благодарим. Задръжте си ги и се развивайте както намерите за добре. Лакомията ви е пътеводна звезда - вижда се от километри. Връзвайте си червени конци, кръстете се с повод и без повод и се дръжте естествено. Отива ви.

Религията няма място в училище. Учете си я в парламента, вместо да се биете, плюете, блъскате и да си общувате на каруцарски жаргон.

Ние, родителите, бихме искали децата ни да познават и обичат природата, например. Да се грижат за градинки, да разпознават дърветата, да знаят повече за всякакви растения и животни, да усвоят някакви полезни знания и практически умения.

И най-вече - да излизат от училище грамотни, мислещи и мотивирани за развитие.

Ето това са истинските добродетели. Останалото е политическо угодничество и управленско безхаберие.

Автор: Стефан Стефанов