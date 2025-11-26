Спорт:

Първият българин, станал общински съветник в САЩ

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина плюс повод за гордост за всеки българин.

Днес, в рубриката ни "Невъзпятите герои" ще припомним кой е първият българин, станал общински съветник в САЩ.

През 30-те години на миналия век Димитър Поповски, известен още като Джим Поповски, става първият общински съветник в САЩ от български произход. По време на общински избори в Медисън, щата Илинойс, сънародникът ни е бил избран с голямо мнозинство. 

Димитър Поповски е роден в село Дъмбени, Костурско, днес Гърция. През далечната 1906 година той пристига в Америка, там завършва училище и започва работа в електрическа компания.

Заедно с баща си и братята си той основава компанията "Стандарт Календар Ко", занимаващата се със създаване и продажба на стенни календари. Тази компания придобива голяма популярност в Илинойс и съседните щати.

Публикация в емигрантския български вестник „Народен глас" запознава обществеността с интелекта, ораторските способности и либералните убеждения на Поповски. По онова време сънародниците ни са етническо и културно малцинство в Америка и новината за Поповски предизвиква голям интерес. Кандидатурата му за общински представител е истински успех и признание, което не всеки американски гражданин може да получи.

Димитър Поповски - олицетворение на успелия българин в Америка

Сънародните ни, пристигащи в Америка по онова време, в по-голямата си част са се занимавали с тежка физическа работа. Те са участвали активно в изграждането на железопътните мрежи или са започвали работа в сферата на земеделието. Рядко занаятчия от България е имал привилегията да започне да практикува собствения си занаят и в Америка. Сред нашата общност се е считало за истинско постижение заемането на длъжността готвач.

Но именно доброто образование, активността в обществените дела и дар словото, имат заслуга за издигането на Поповски в обществото.

Димитър Поповски е пример за успял българин отвъд Океана. По онова време делото му вдъхновява и мотивира все повече наши сънародници, те започват да се групират в общности, да създават клубове и дружества по интереси, споделящи не само общите си културни ценности, но и политически възгледи и мнението си по актуални обществени въпроси.

Доброто образование, заради което Поповски успява да се реализира, става причината много наши сънародници да осъзнаят, че не са дошли в Америка за черноработници. Емигрантите от български произход започват да осъзнават, че образованието, макар и скъпо, се отплаща щедро. Примерът на Димитър Поповски ги вдъхновява да се образоват чрез специализирани курсове за квалификация. Много от нашенците започват да заделят средства, които инвестират в свой собствен бизнес. Така се появяват магазинчета и ресторанти, собственост на българи. Техни посетители са предимно наши сънародници. 

Вдъхновени от примера на Поповски, първите български предприемачи в САЩ по онова време, започват да заделят средства за образованието на децата си, осъзнавайки, че това е единственият начин те да имат по-добър живот от техния. 

По онова време българският вестник "Народен глас", който е един от най-популярните и най-дълго съществували български вестници в Америка, става трибуна за постиженията на млади българи. Все повече наши сънародници (родители, учители или дори самите младежи) започват да обявяват в изданието своето дипломиране. По тази начин те не са само са заявявали принадлежността си към българската общност, но и са започвали кариерното си развитие, намирайки си работа по завършената специалност. 

Таня Станоева
