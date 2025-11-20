Дъщерята на бивш президент на ЮАР набирала африканци да умират за Путин в Украйна

Дъщерята на бившия южноафрикански президент Джейкъб Зума (2009-2018 г.) е замесена в набирането на млади мъже от Южна Африка и Ботсвана, които да се присъединят към руските сили във войната на диктатора Владимир Путин в Украйна. Това твърдят роднини на новобранците, а същото се разбира и от кореспонденция в WhatsApp, прегледана и цитирана от Bloomberg. Обвиненията предизвикаха загриженост в южноафриканското правителство, което наскоро започна официално разследване на набирането на свои граждани за военна служба в чужбина.

ЮАР (или РЮА - Република Южна Африка) е близък икономически партньор на Русия, част от групата БРИКС.

Още: "Ако не се подчинявате, ще ви застрелям": "Мотивационна" реч на руски командир (ВИДЕО)

Поне 20 южноафриканци изпратени уж на курс за бодигардове в Русия - озовават се на фронта

Според роднини на новобранците дъщерята на Джейкъб Зума - Дудузиле Зума-Самбудла се е свързала с около 20 мъже. Било им е казано, че ще участват в програма за обучение на бодигардове за партията uMkhonto weSizwe (MKP) на бившия южноафрикански президент. 43-годишната Дудузиле Зума в момента е депутат в парламента от партията на баща си.

Мъжете са пътували до Русия през юли тази година, подписали са военни договори на руски език, а впоследствие са били изпратени на фронтовата линия в Украйна. Тази схема е често описвана от роднини и познати на хора от различни държави, които отиват в Руската федерация уж по работа, а накрая се оказват на първа линия на бойните действия, като включително са използвани при смъртоносните щурмове на армията на малки групи с цел претоварване на украинските сили. Често тези атаки в стил "пушечно месо" завършват с фатален край.

Снимки, прегледани от Bloomberg, показват групата от ЮАР в Русия - първо членовете ѝ пътуват заедно, а по-късно са облечени в камуфлажни униформи и са заснети заедно с инструктори. Съобщения в WhatsApp между Дудузиле Зума и някои родители на мъжете показват, че на новобранците е било обещано, че няма да бъдат изпращани на война.

Duduzile Zuma-Sambudla, the daughter of former South African President Jacob Zuma, recruited Africans to participate in Russia's war against Ukraine



According to Bloomberg, she recruited around 20 men from South Africa and Botswana, promising them bodyguard training courses.… pic.twitter.com/5iMJ0xFGvh — NEXTA (@nexta_tv) November 19, 2025

„Новобранците мислеха, че подписват документи за курса за бодигардове“, казват няколко роднини.

Още: Тийнейджърите стават основен дял от пушечното месо на Путин в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

В един от разговорите новобранец пише: „В момента си събираме багажа и се готвим да заминем за зоната на военни действия“, а Дудузиле Зума отговаря: „Това не е фронтовата линия. Те просто ви плашат... може да ви назначат на патрул, да ви възложат да готвите или да почиствате оръжия“. Тя добавя, че ще ги вземе „лично“, ако се наложи, цитирана от Bloomberg.

Семействата съобщават, че са загубили връзка с мъжете през август.

Официално разследване в ход и примери от още страни

Въпреки че южноафриканското законодателство забранява на гражданите да служат като наемници или да се сражават за чужди правителства от 1998 г. насам, през тази година се наблюдава рязко увеличение на сигналите за набиране на граждани за участие във военните действия на Русия.

Още: Парите за премии да мреш в Украйна за Путин свършват

Икономическите затруднения и високата безработица правят младите хора в целия континент все по-уязвими към предложения за „обучение“ или добре платени работни места в областта на сигурността в чужбина.

Подобни случаи на набиране са възникнали в Кения, Ботсвана, Буркина Фасо, Нигерия и няколко други страни.

Преди тези разкрития Business Insider Africa съобщи, че южноафриканското правителство е получило сигнали за бедствие от 17 граждани, блокирани в Украйна, след като са се присъединили към руските сили. В отговор президентът Сирил Рамафоса разпореди официално разследване. „Президентът Сирил Рамафоса разпореди разследване на обстоятелствата, довели до набирането на тези млади мъже за тези, на пръв поглед, наемнически дейности“, заяви президентството.

Официални лица потвърдиха, че се полагат дипломатически усилия за осигуряване на безопасното завръщане на замесените лица.

Снимка: Джейкъб Зума, Getty Images/Guliver

Още: Посланикът на Южна Африка във Франция е намерен мъртъв в Париж - паднал от 22-ия етаж

Без коментар от важни фигури

Дудузиле Зума все още не е отговорила на исканията за коментар. Няма позиция и от другите отговорни институции.

Междувременно правните проблеми на самия Джейкъб Зума остават нерешени. Съдебно решение наскоро окачестви неговото условно освобождаване по медицински причини за незаконно и му нареди да се върне в затвора, за да излежи остатъка от 15-месечната си присъда. Той е обвинен в две престъпления за корупция, едно за рекет и пране на пари и 12 за измама, всички свързани с получаването на 783 плащания, които според държавата са подкупи от бизнесмена Шабир Шаик и френската оръжейна компания Thales.

В същото време стана ясно, че Дудузиле Зума е споделяла проруско съдържание в социалните мрежи, включително снимки от Русия и публикации, критикуващи президента Сирил Рамафоса.

Още: Африканци са "пушечно месо" за Путин: Украйна показа пленени камерунци (ВИДЕО)

В момента тя е подсъдима за предполагаемо подбуждане към насилие в социалните мрежи по време на безредиците през 2021 г.

Семейство Зума се обръща към Москва

Южноафрикански медии съобщават, че Джейкъб Зума е написал писмо до руския министър на отбраната с молба за изтеглянето на 18 южноафриканци от зоната на военните действия. Той пише, че те са били подведени да подпишат договори в Псков.

Участието на африкански граждани във войната в Украйна подчертава международното измерение на руската пълномащабна агресия. Според украинския външен министър Андрий Сибиха най-малко 1436 души от 36 африкански държави в момента се сражават на страната на руските сили. Това число не включва африканците, които вече са живеели в Русия преди войната и впоследствие са се записали доброволно или са били набрани да се включат.