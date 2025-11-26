НА ЖИВО: Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание (ВИДЕО)

Хиляди излязоха на протест, организиран от "Продължаваме промяната", срещу скоростното приемане на Бюджет 2026 в центъра на София. Нетърпеливи демонстранти се събраха далеч преди началния час на демонстрацията, за да гледат заедно заседанието на парламентарната бюджетна комисия. То се излъчваше на живо на специален екран на цената, издигната в Триъгълника на властта. Към демонстрацията се присъединиха недоволни представители на бизнеса, както и представители на младите лекари у нас.

По наша информация малко преди 19:30 часа полицаи са тръгнали в посока улица "Малко Търново" и "Триадица" с шлемове и щитове, за да изкарат оттам депутатите от ГЕРБ и ДПС Ново начало, които "затвориха" бюджетната комисия. Вече е ясно, че народните представители не могат да излязат - откъм булевард "Дондуков" полицаите опитват да спрат хората, за да освободят възможност на депутатите да напуснат сградата. Стигна се до напрежение, има блъскане между демонстрантите и полицията, към униформените полетяха и бутилки и други предмети.

"Ще нощуват тук тази вечер"

Около 19.45 ч. председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев и съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев излязоха да говорят пред протестиращите. Василев каза, че управляващите са "организирали провокатори, които се опитват да окървавят протеста". "Тези хора, които днес не ви чуха, ще нощуват тази нощ в тази сграда", закани се Василев.

От своя страна Мирчев започна със скандиране на "мафия". "В момента тази мижитурка Йордан Цонев е в парламента", отбеляза Мирчев и го призова да слезе при протестиращите и "да покаже какъв е мъж". По думите му Делян Пеевски го "използва да е финансов министър в сянка".

Жива верига блокира сградата на парламента

За момента ситуацията е мирна. Леко напрежение възникна на протеста срещу бюджета пред сградата на Народното събрание. Отделни демонстранти хвърлиха пиратки в краката на охраняващите проява полицаи, но за момента обстановката е спокойно.

От политическа партия „Продължаваме промяната“ призоваха да не се прибягва до подобни действия, протестът да е мирен и вместо ескалация, хората да се организират и да направят жива верига около парламента.

„Никой не може да ни обвини в нищо. Нека веригата да бъде от 1, 2 или 3 кордона, ако трябва и да не пуснем депутатите като Делян Добрев и Йордан Цонев да излязат от Партийния дом и да си помислят дали са направили добро с гласуването на бюджетите на ДОО и на НЗОК“, призоваха от формацията на Асен Василев и Николай Денков.

Още: "Да спрем кражбите в бюджета": И бизнесът се включва към протеста на ПП-ДБ срещу кабинета

По данни на представители на "Продължаваме промяната", групата на ГЕРБ-СДС и ДПС-Ново начало са се събрали в стаите си в Народното събрание и не смеят да излязат. Единственото, което от ПП обявиха, че са засекли е, че Станислав Анастасов от ДПС-Ново начало е заварен в стаята на ПП-ДБ в парламента, като според тях не е ясно какво точно е правил там.

Бял автобус пази депутатите

Призракът белия автобус отново се появи по време на протеста срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание, макар че остава неясно кой и с каква цел е докарал превозното средство. От "Да, България" твърдят, че автобусът е бил осигурен от полицията.

Още: Отново бял автобус: Масов протест обгради парламента срещу бюджет 2026 (ВИДЕО)

Спомените за 23 юли 2013 г. неизбежно се върнаха - тогава бял автобус направи неуспешен опит да изведе блокираните депутати в 40-ия ден на протестите срещу кабинета на Пламен Орешарски, породени от избора на Делян Пеевски за шеф на ДАНС.

Протестът обгради Партийния дом

С напредването на вечерта протестът се разраства, като в него се включиха много граждани. По-рано депутатите от бюджетната комисия одобриха увеличение на осигуровките с 2 процентни пункта. Комисията продължи работа с гласуването на бюджета на НЗОК. Стотици хора вече са пред сградата на Партийния дом, има и жива верига, която цели депутатите да не могат да я напуснат.

През деня заседанието започна със сериозно напрежение, тъй като комисията беше призована да се събере близо два часа преди първоначално обявения начален час - 14:15 ч. На площада има осигурена видеостена, на която се излъчваше заседанието, което приключи в 18:30 часа с приемането на бюджета на НЗОК.

Утре комисията отново ще се събере, за да разгледа и основния бюджет на държавата за догодина, който е исторически - първи след влизането на България в еврозоната.