Гутериш: Конфликтът в Судан няма да бъде разрешен на бойното поле

Според него суданските лидери трябва да поставят интересите на своя народ в центъра и да заглушат оръжията.

Припомняме, че по-рано ООН предупреди, че насилието между враждуващите страни в Судан "може да обхване целия регион и извън него". ОЩЕ: ООН: Конфликтът в Судан може да погълне целия регион

Вследствие на сраженията между суданската армия и паравоенните Сили за бърза подкрепа хиляди хора напуснаха столицата Хартум. Голям брой хора избягаха от Судан в съседен Чад поради боевете в западния регион Дарфур.

The conflict in Sudan will not, and must not, be resolved on the battlefield.



Sudanese leaders must put the interests of their people front and centre, and silence the guns.