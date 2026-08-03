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Много силно земетресение в Египет, недалеч от световноизвестен курорт (ВИДЕО)

03 август 2026, 6:21 часа 705 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Много силно земетресение в Египет, недалеч от световноизвестен курорт (ВИДЕО)

Земетресение с магнитуд 5,6 по Рихтер разтърси Египет, съобщиха в изявление властите, цитирани от Ройтерс, уточнявайки, че епицентърът е бил на 61 км североизточно от курорта Шарм ел Шейх и 41 километра североизточно от Суец. По информация на Геоложката служба на САЩ (USGS) силата на земетресението е била 5,3 по Рихтер, а Германският изследователски институт по геонауки казва, че силата е била 5,4 по Рихтер.

Трусът е станал в 3 ч. местно време (и българско), уточнява БТА. Първите данни сочат дълбочина от около 10 километра.

Малко по-рано германският Изследователски център по геонауки (ИЦГ), цитиран от Ройтерс съобщи, че трусът е бил с магнитуд 5,4 по Рихтер, а епицентърът е бил на 10 км дълбочина. 

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Египетският Червен полумесец съобщи, че е активирал план за действие в извънредни ситуации в губернаторствата, в които земетресението е усетено, но до момента няма информации за пострадали или нанесени щети.

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В изявление Червеният полумесец призова хората да избягват сградите с видими щети и да се доверяват на официалната информация, докато властите продължават да оценяват ситуацията.

Египетският национален институт по астрономия и геофизика добави, че жителите на Александрия, разположена на около 200 километра северозападно от Кайро на брега на Средиземно море, също са усетили земетресението. В Сирия и Ливан също има съобщения, че трусът е усетен.

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Египет Земетресение трус
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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