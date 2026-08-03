Много силно земетресение в Египет, недалеч от световноизвестен курорт (ВИДЕО)

Земетресение с магнитуд 5,6 по Рихтер разтърси Египет, съобщиха в изявление властите, цитирани от Ройтерс, уточнявайки, че епицентърът е бил на 61 км североизточно от курорта Шарм ел Шейх и 41 километра североизточно от Суец. По информация на Геоложката служба на САЩ (USGS) силата на земетресението е била 5,3 по Рихтер, а Германският изследователски институт по геонауки казва, че силата е била 5,4 по Рихтер.

M 5.3 earthquake struck Egypt. It's epicenter is 41 kilometers northeast of Suez.#bhnewsmiddleeast pic.twitter.com/TSJLvkgxA6 — Bh News (@Bhnews_eng) August 3, 2026

Трусът е станал в 3 ч. местно време (и българско), уточнява БТА. Първите данни сочат дълбочина от около 10 километра.

Малко по-рано германският Изследователски център по геонауки (ИЦГ), цитиран от Ройтерс съобщи, че трусът е бил с магнитуд 5,4 по Рихтер, а епицентърът е бил на 10 км дълбочина.

Още: Трагедията във Венецуела се задълбочава – жертвите са близо 4500

Египетският Червен полумесец съобщи, че е активирал план за действие в извънредни ситуации в губернаторствата, в които земетресението е усетено, но до момента няма информации за пострадали или нанесени щети.

В изявление Червеният полумесец призова хората да избягват сградите с видими щети и да се доверяват на официалната информация, докато властите продължават да оценяват ситуацията.

Footage of the massive 5.3 magnitude earthquake has also struck the Egyptian capital, Cairo. https://t.co/DzTh8boy7N pic.twitter.com/593jTq8brf — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) August 3, 2026

Египетският национален институт по астрономия и геофизика добави, че жителите на Александрия, разположена на около 200 километра северозападно от Кайро на брега на Средиземно море, също са усетили земетресението. В Сирия и Ливан също има съобщения, че трусът е усетен.

Още: ООН: Земетресенията във Венецуела са нанесли щети за $6,7 млрд.