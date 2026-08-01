Расте броят на загиналите при мигрантската криза в Сеута

Броят на жертвите при мигрантската криза на границата между испанския анклав Сеута и Мароко достигна 67 души, съобщи днес испанското правителство, цитирано от Асошиейтед прес. Сред загиналите има удавили се мигранти, както и хора, загинали, докато са се блъскали в опит да преминат през вълнолома, който служи като гранично съоръжение.

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Испания обяви, че ще изгради 500-метрова преградна бариера по протежение на вълнолома, навлизащ в морето, след като между четвъртък и петък около 60 000 мигранти пресякоха границата на малкия испански анклав. Испанското министерство на вътрешните работи съобщи, че повечето от мигрантите, навлезли в испанския анклав в Северна Африка, вече са се върнали в Мароко, предава БТА.

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„Ежедневието в града беше нарушено в резултат на инцидента на границата“, заяви президентът на Сеута Хуан Хесус Вивас. По думите му връщането на мигрантите протича успешно, но процесът все още не е приключил и градът не се е върнал към нормалния си ритъм. Част от мигрантите обаче остават в Сеута. Сред тях е 23-годишният мароканец Мохамед Хатри, който заяви, че властите са затворили магазините, за да ги принудят да се върнат в родината си.

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„Но дори всичко да остане затворено, ние ще останем тук, независимо дали сме гладни, или не“, каза той. Около 500 души са направили опит да навлязат и в испанския анклав Мелиля вчера вечерта, съобщи испанската обществена телевизия „ЕрТиВиЕ“, цитирана от ДПА. На място са били изпратени сили за сигурност, а около два часа по-късно друга група мигранти е направила опит да преодолее граничната ограда.

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По данни на агенцията някои от мигрантите са замеряли с камъни служителите на реда, които са използвали сълзотворен газ. Засега не е ясно дали някой от мигрантите е успял да влезе в Мелиля. Граничният пункт „Бени Ензар“ е затворен от четвъртък вечерта. Неизвестен брой мигранти все още се намират в Сеута, където живеят около 85 000 души. Северноафриканските крайбрежни градове Сеута и Мелиля се намират под испански контрол от векове.