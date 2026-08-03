Освободиха отвлечен висш съдия в Нигерия, похитителите още не са хванати

Полицейското управление в нигерийския щат Кеби потвърди освобождаването на съдията от Върховния съд Фарук Бунза, който беше отвлечен от дома си, предаде Новинарската агенция на Нигерия (НАН). Според говорител на полицията съдията е бил освободен, след като е прекарал в плен около една седмица. Похитителите са поискали откуп, но полицията е запазила твърдата си позиция да не плаща на престъпници, добави той. Още: Освободиха стотици нигерийски ученици след въоръжено отвличане

"Полицията и останалите служби за сигурност разшириха разследването, за да установят самоличността на извършителите и да ги изправят пред съда", каза още говорителят. Полицията призова гражданите да съдействат на разследването, като предоставят достоверна информация, която може да помогне за ареста на заподозрените. Още: "Боко Харам" уби десетки в Нигерия