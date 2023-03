Папата се моли за загиналите и пострадалите от циклона „Фреди“

„Аз съм близо до хората от Малави, Мозамбик и Южна Африка, които през последните дни бяха връхлетени от мощен циклон. Нека се молим заедно за починалите, ранените, разселените“,, пише главата на римокатолическата църква.

Той призова Господ да подкрепи семействата и общностите, които са най-засегнати от това бедствие.

Припомняме, че близо 100 души са загинали в южните райони на Малави, след като циклонът "Фреди" се завърна в южната част на Африка с проливни дъждове, които предизвикаха наводнения, съобщи агенцията за бедствия на страната.

Циклонът се разви край северното австралийско крайбрежие в началото на февруари и след това измина хиляди километри през южната част на Индийския океан, като засегна Мавриций и Реюнион, преди да достигне сушата в Мадагаскар две седмици по-късно, а след това и тази на Мозамбик.

I am close to the people of #Malawi, of Mozambique, and of South Africa, who have been struck in recent days by a powerful cyclone. Let us #PrayTogether for the deceased, the injured, the displaced. May the Lord sustain the families and communities most affected by this disaster.